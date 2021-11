La Nouvelle Éco : à Châtillon-sur-Indre, le maroquinier Léon Flam se lance dans le chausson

Spécialisée dans la maroquinerie, Léon Flam, à Châtillon-sur-Indre, vient d’ouvrir une ligne de production de chaussons pour le Slip français. Et ce n’est pas un hasard si son fondateur, Guillaume Gibault, s’est adressé à cette entreprise berrichonne.

Louis Épaulard et Guillaume Gibault se sont associés pour fabriquer des chaussons.

Très actif sur internet et souvent invité sur les plateaux télé, Guillaume Gibault, le patron du Slip français, cette entreprise spécialisée dans les sous-vêtements "Made in France", est aussi, on le sait moins, le co-fondateur avec Louis Épaulard, de Léon Flam dont les ateliers se trouvent à Châtillon-sur-Indre.

C’est en effet en 2012 que ces deux jeunes entrepreneurs ont eu l’idée de relancer cette marque de maroquinerie de voyage créée en 1924 à Paris par un certain Léon Flam et souvent associée à l’aventure de l’aéropostale. Comme le Slip français, les sacs sont confectionnés entièrement en France à partir de matières nobles et selon un savoir-faire reconnu.

Un boum des ventes à l'approche de Noël

Les ventes se font essentiellement sur le site internet et tout particulièrement en cette période de fin d’année où ces chaussons constituent une idée cadeau originale. Dans le mois qui précède Noël, l’entreprise réalise un quart de son chiffre d’affaires. Autant dire que les quarante salariés ne vont pas chômer dans les semaines à venir.

Confronté à une forte demande sur le chausson, demande que ne pouvaient satisfaire les quatre derniers fabricants français, Guillaume Gibault s’est tourné vers Louis Épaulard. “On s’est remis à travailler ensemble pendant la crise du Covid, explique ce dernier. Nous avions un savoir-faire même s’il y a une technicité propre à chaque métier. Nous avons fait l’acquisition de nouvelles machines et nous avons formé quatre salariés pendant quatre mois pour créer une ligne de production.”

500 paires de pantoufles par semaine

Les pré-commandes ont été lancées mi-octobre sur le site du Slip français. Les premières paires de chaussons "Made in Berry" ont été livrées début novembre. Cinq cents paires sortent actuellement chaque semaine de l’atelier Léon Flam, un chiffre qui devrait doubler dans les prochaines semaines.

L’entreprise qui occupe deux sites va emménager d’ici la fin de l’année dans l’ancien magasin Netto de Châtillon-sur-Indre. Sa superficie va passer de 600 à 2000 m2. 150 000 euros ont été investis pour réaménager l’espace. Louis Épaulard prévoit le recrutement de 10 à 20 personnes au cours du deuxième semestre 2022.