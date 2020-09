La Nouvelle Eco : des chèques cadeaux à dépenser chez les producteurs locaux de Moselle

Les Jardins Vitrés de la Maxe, labellisés Qualité MOSL, produisent 1.500 tonnes de fruits et légumes par an

C'est l'agence Moselle Attractivité qui a organisé un jeu concours, du 28 août au 3 septembre dernier, pour gagner ces chèques cadeaux. Il fallait répondre, sur Facebook, à des questions hyper faciles : peu de chances de se tromper. Résultat, sur les 30.000 chéquiers à gagner, 26.000 ont trouvé preneur.

Vous voici donc armés de vos six chèques de 5 euros chacun, à dépenser chez les 160 producteurs, artisans et restaurateurs labellisés Qualité Moselle. Parmi eux, Henri Malassé, des Jardins Vitrés de la Maxe. Il commence à voir arriver ses premiers clients depuis la semaine dernière. "Je pense que ça va nous apporter _une nouvelle clientèle_, des gens qui ne nous connaissaient peut-être pas".

Deux millions d'euros

Le conseil départemental de la Moselle investit 2,1 millions d'euros au total dans cette opération : 900.000 euros pour financer ces chèques cadeaux, et plus d'un million pour des chéquiers à destination des bénéficiaires du RSA. C'est un potentiel, en moyenne, de plus de 13.000 euros de chiffre d'affaires pour chaque producteur ou restaurateur. Une bouffée d'oxygène bienvenue, pour Henri Malassé : "Tout le monde en a besoin. Certains d'entre nous ont fermé, d'autres ont du jeter leur marchandise... C'est un gros soutien, du Département".

Pendant le confinement, les achats chez les producteurs locaux avaient explosé. Mais ces nouveaux comportements ne se confirment pas sur le long terme. "Ca s'est calmé, chacun reprend ses habitudes. Heureusement, la grande distribution joue le jeu avec les producteurs locaux, en mettant des rayons en place. On s'y retrouve".

Les Jardins Vitrés de la Maxe produisent 1.500 tonnes de fruits et légumes par an. Ils emploient entre 50 et 80 personnes.

Sur les 30.000 chèques cadeaux, 26.000 ont été gagnés. Il en reste donc 4.000 à écouler, qui feront l'objet d'une nouvelle campagne fin septembre, à destination en particulier des restaurateurs Qualité MOSL.

