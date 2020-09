La Nouvelle Eco : Des chèques cadeaux pour soutenir le commerce local à Semur-en-Auxois

Comme cela se fait déjà dans d’autres villes en France, Semur-en-Auxois a lancé fin août -et pour une période de six mois- son opération chèques-cadeaux. Une initiative de « l’UCIAL – Made in Semur » en partenariat avec la mairie pour soutenir les petits commerces.