La nouvelle éco : des city stades écologiques fabriqués à Roanne

France Bleu Saint-Etienne Loire : depuis une dizaine d'années vous construisez et vous commercialisez des plateaux multisports en utilisant une technologie bien particulière. Vous pouvez nous l'expliquer ?

Loïc Gabert, patron de E.S.A. (Etudes speciales appliquées) à Roanne : on a déposé des brevets sur la méthode de construction des terrains multisports pour supprimer tous les aspects de galvanisation à chaud qui sont plutôt polluants. Nos structures sont entièrement montées mécaniquement et intègrent des lames en plastique recyclé. Suivant les tailles et suivant les configurations c'est à peu près 30 000 bouteilles plastiques recyclées par installation.

C'est révolutionnaire dans votre secteur ?

On a été précurseur dans ce domaine là il y a une petite dizaine d'années. Il faut avouer que les concurrents nous ont suivi sur ce type de construction. Mais on est toujours les premiers en quantité sur ce terrain.

Est ce que ce côté écologique a matière à séduire les municipalités qui sont, on l'imagine, vos premiers clients ?

Forcément, ça parle de plus en plus aux communes d'autant plus que sur les obtentions de subventions les mairies vont être beaucoup plus conditionnés à ce type d'achat dans un futur proche.

Vous êtes aujourd'hui quatorze dans l'entreprise. Malgré tout, vous ne souhaitez pas vraiment vous développer humainement plus plus que ça ? Pourquoi ?

Ca va aussi dans le sens de notre époque de plutôt consolider notre situation actuelle plutôt que de vouloir forcément aller à la course à la production et à l'expansion. On est une petite équipe à taille humaine et on se rend compte que c'est aussi ce qui plaît à nos clients.