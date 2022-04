La nouvelle éco - Des "cobots" pour améliorer la production des TPE et des PME de Côte-d'Or

Ce mardi 12 avril, c'est déjà demain à Dijon. La Robotics Valley accueille des chefs d'entreprises Côte-d'Oriens pour une présentation de Cobots, un nom né de la contraction entre collaborateur et robot. Cette technologie est désormais accessible aux TPE et aux PME quelque soit leur activité.

C'est un pied dans le futur que sont conviés à mettre ce mardi 12 avril les chefs d'entreprises de Côte-d'Or. Universal Robots et Sysaxes organisent une étape de leur Collaborate Tour à la Robotics Valley de Dijon pour des démonstrations de cet équipement flexible et adaptable selon les besoins de production. Ces petits robots sont accessibles aux TPE et PME. Le futur est en marche, et il fait un arrêt à Dijon. Entretien avec l'un des cofondateurs de Sysaxes, Erik Pourtau.

Erik Pourtau, co-gérant de l'entreprise Sysaxes Copier

Votre entreprise Sysaxes commercialise des Cobots, qu'est ce que c'est exactement ?

Un cobot, c'est un petit robot industriel qui permet d'automatiser la production dès la petite entreprise. Et le terme "cobot" vient du fait que le robot peut vraiment collaborer avec l'opérateur en opposition aux gros robots traditionnels que l'on séparait des opérateurs, notamment par des grillages quand ils étaient dangereux. Là c'est comme un nouveau collègue mais qui a la forme d'un robot.

On peut s'en servir dans tout type d'entreprise, quelle que soit son activité ?

Oui, complètement. Par opposition toujours aux robots traditionnels qui sont des gros robots que l'on trouvait principalement dans l'automobile, et qui étaient là pour fabriquer des millions de pièces identiques, on a là, de petits robots, faciles à installer et faciles à programmer et donc adaptables en permanence à une nouvelle production. Même si vous êtes une petite entreprise avec des productions qui changent très fréquemment suivant les demandes des clients, vous avez un robot très flexible.

Sysaxes est installée dans le département du Doubs, mais vous êtes ce mardi 12 avril à Dijon, à la Robotics Valley dans le cadre du "Collaborate Tour". Quel est son objectif ?

Le Collaborate Tour est organisé par Universal Robots, le fabricant des cobots que l'on commercialise. Le but est de faire plein de petits événements en France pour toucher le tissu industriel des PME et des TPE, pour leur montrer l'avantage d'avoir un robot. L'objectif, c'est qu'elles puissent vraiment toucher du doigt la réalité des cobots et les principes qui leur permettent de robotiser leur production assez simplement.

C'est un lourd investissement ?

Non, les cobots, c'est un investissement relativement abordable. Cela commence aux alentours de 20.000 euros. Ça peut monter un peu plus, suivant la taille du robot. Mais ce qu'il faut garder vraiment en tête, c'est surtout la facilité d'installation et de programmation. Ce qui fait qu'on a des clients qui arrivent à rentabiliser leur investissement en parfois moins de six mois et souvent moins d'un an.

Ca veut dire qu'on peut rentrer dans l'ère de la robotique, même quand on est une entreprise de petite taille ?

C'est complètement le but de notre technologie. C'est effectivement de ne pas réserver la robotique aux grosses industries mais de la rendre accessible à tous, aussi bien financièrement que techniquement.

Beaucoup d'entreprises recrutent en ce moment mais beaucoup peinent aussi à trouver des candidats. Est ce que la robotique peut les aider ?

C'est clairement et malheureusement quelque chose qu'on entend souvent, notamment de la part des PME. Le cobot n'a pas vocation à remplacer une tâche humaine. Par contre, c'est un outil vraiment supplémentaires, à la disposition de l'opérateur ou de l'ouvrier ou du technicien. Avec les opérateurs actuels et quelques cobots en plus, on peut être plus productif.

