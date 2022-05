La nouvelle éco : des containers aménagés vendus à Mauguio par ARL Concept

ARL Concept peut vous vendre et vous installer un studio, un bureau ou une salle de sport directement dans votre jardin. L'entreprise créée fin 2021 et basée à Mauguio vend des containers aménagés.

Entretien avec un des gérants de cette entreprise, Rémy Lièvre.

Vous vendez des containers aménagés ?

On prend des containers maritimes en fin de vie et on les recycle en les transformant en studios, appartements, salle de sport ou snacks.

Un particulier peut vous en acheter un pour faire quoi ?

Dans son jardin, il peut faire un studio totalement indépendant. Soit pour le mettre à disposition pour sa famille ou aussi bien le faire en location Airbnb. Par rapport au télétravail, les gens qui manquent de place chez eux à l'intérieur de la maison, peuvent mettre un container totalement aménagé en bureau. On peut faire une salle de sport, une salle de musique, une salle de cinéma. On peut vraiment faire ce qu'on veut.

Vous adressez à des particuliers, mais aussi à des collectivités, des entreprises. Elles peuvent faire appel à vous pour quels types de demandes ?

Ça peut être pour des restaurateurs. Ou pour des gens qui sont propriétaires de leurs bureaux, de leurs locaux et qui veulent les agrandir. Sur le parking par exemple. Pour ajouter 60 mètres carrés de bureaux. Sauf que pousser les murs, des fois, c'est compliqué. Et donc, la solution container est plutôt adaptée. C'est surtout que c'est une solution économique rapide et surtout écoresponsable.

En quoi c'est plus écologique qu'un bâtiment en dur ?

Déjà, on part sur quelque chose qui est recyclé. En plus, tout ce qui est isolation et matériaux à l'intérieur, on privilégie du local. Par exemple, au niveau de l'isolation, on travaille avec une société à côté de Carcassonne. On privilégie le made in France et tout ce qui est dans la région.

C'est aussi moins cher que du bâtiment en dur ?

Par exemple, sur un studio totalement aménagé pour un particulier, on va être aux alentours des 27 000 ou 30 000 € tout compris, posé, livré. Ça va peut être coûter entre 15 et 20 % moins cher qu'une construction en dur. C'est surtout que le chantier est propre. On intervient, ça dure une demi-journée, parce qu'on transforme le container en intégralité dans nos locaux à Mauguio.

Est-ce que ça présente autant d'avantages qu'une salle en dur ? Quelles sont les réticences auxquelles vous faites face dans votre clientèle ?

Les réticences auxquelles on fait face, c'est plutôt le côté esthétique extérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on se retrouve comme dans la maison. C'est en placo, avec des spots. Si le container est collé à votre maison, vous passez du salon au container, vous ne voyez même pas la différence. Mais forcément, il y a des règles d'urbanisme à respecter des fois, en fonction de la zone ou se situe la parcelle, on peut interdire le fait de faire un container entièrement brut. Donc l'aspect extérieur, métal, relief.

Les containers sont adaptables à la demande ?

Oui, par exemple là dans notre atelier, il y a un container ou on enlève les quatre faces pour en faire une véranda. Enfin, c'est vraiment à la carte. Il y a une base que nous, commercialement parlant, on est obligé de prévoir. Et après, le client le personnalise comme il personnalise une voiture. C'est à dire qu'il y a une voiture de base après le reste, ce sont des options.

Les containers maritimes peuvent être transformés en studio. - ARL Concept