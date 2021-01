La nouvelle éco: des cosmétiques bio à destination des malades du cancer conçus à Perpignan

La nouvelle éco s'intéresse à l'industrie des cosmétiques ce mercredi, avec cette initiative innovante des laboratoires Roig à Perpignan. La société va lancer dans quelques jours une nouvelle gamme de produits bio spécialement conçus à l'usage des malades du cancer.

Un marché très spécifique

Le laboratoire perpignanais a fait appel à des socios-esthéticiennes afin de mieux répondre aux attentes particulières des personnes atteintes d'un cancer.

" Ils veulent de l'efficacité et de la sérénité" explique Christian Papineau, le Directeur des laboratoires Roig qui précise: "Nous sommes les premiers à proposer un gamme de soins du corps entièrement bio spécialement à l'intention des malades du cancer qui sont particulièrement vigilants aux composants. Nous avons donc exclu tout risque de perturbateurs endocriniens ou de molécules suspectes. Ce sont 12 produits cosmétiques qui répondent aux besoins d'hygiène et de confort de toute une famille, homme femme ou enfants. "

Des ingrédients naturels

Tous ces produits conçus pour apaiser les douleurs de la cicatrisationsont composés d'ingrédients 100% bio tels que l'Aloé Vera, le germe de blé, l'huile de sésame, le beurre de Karité, la lavande, la noisette ou encore la Centella Asiatica un produit connu de longue date pour ses propriétés cicatrisantes.

"Elle est surnommée l'Herbe à Tigre car ces animaux se roulent dans ces feuilles pour cicatriser leurs plaies " rappelle Christian Papineau. " Tous nos ingrédients de la gamme Serenibio ont été spécialement sélectionnés pour leurs vertus apaisantes et réparatrices qui soulagent les épidermes sensibles fragilisés par l’intensité des traitements en cancérologie. Nous utilisons également l’Eau de source des Pyrénées qui, du fait de sa richesse en minéraux et oligo-éléments, est particulièrement recommandée pour prendre soin des peaux sèches et déshydratées".