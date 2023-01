La Nouvelle éco : des cosmétiques produits à partir de plantes cultivées dans le Berry

Installé depuis 2004 à Vierzon sur le site du Vieux-Domaine, le laboratoire Laboheme souhaite développer sa marque de produits cosmétiques naturels Codina. Aujourd’hui, il travaille à 80 % en marque blanche, c’est-à-dire pour d’autres laboratoires en France et dans le monde.

ⓘ Publicité

11 hectares de plants cultivés

Dans une volonté de disposer d’un approvisionnement en circuits courts, le laboratoire Laboheme cultive sur une superficie de 11 hectares arbres et plantes (oliviers, lauriers nains, palmiers nains, agrumes) et a noué des partenariats avec des agriculteurs locaux. Depuis 2019, l’entreprise s'est dotée d’un bureau recherche et développement.

Un programme intitulé Berry beauté vient d’être lancé avec l’Institut de chimie organique et analytique (Icoa), sous la tutelle du Centre national de recherche scientifique (CNRS) et de l’université d’Orléans, et le porteur de projets We Lab Cosmetic. Ce programme est soutenu par la Banque public d’investissement (Bpi) à hauteur de 400 000 euros.

L’objet de ces recherches est notamment de voir comment des plantes du bassin méditerranéen s’adaptent au sol berrichon dans le contexte du réchauffement climatique. Après la récolte, les molécules des plantes seront extraites et analysées afin de déterminer celles qui peuvent être bénéfiques pour la peau afin de les utiliser dans la conception des cosmétiques Codina dont les produits sont vendus sur place, dans des pharmacies de la région Centre et sur le site internet du laboratoire.

Laboheme a par ailleurs créé il y a bientôt un an dans ses locaux du Vieux Domaine un analyseur de peau qui fonctionne avec l’intelligence artificielle afin de déterminer la crème ou le savon le plus adapté à la peau d’une personne, chaque peau étant différente.