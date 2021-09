La nouvelle éco : un atelier de couture dans un bus à impériale dans la métropole rennaise

Dans son ancienne vie, Anne-Christine Chartin était professeure des écoles. Aujourd'hui elle se présente comme " professeure des coutures " car elle a délaissé les salles de classes pour se lancer dans l'enseignement de la couture, sa passion depuis toujours. À 44 ans, en 2017, elle a donc repris ses études à l'École supérieure des arts et techniques de la mode à Rennes. Anne-Christine Chartin sait ce qu'elle veut : monter un atelier de couture atypique et itinérant. Après avoir pensé à la péniche, le bus à impériale s'est imposé. " J'ai trouvé cette idée en mangeant dans le bus anglais de mon frère qui tient un foodtruck à Lorient. "

Les élèves travaillent à l'étage du bus à Impériale totalement aménagé pour les cours de couture © Radio France - Fanny Beaurel

Optimiser l'espace

Elle trouve son bus à impériale sur Le Bon Coin. Le véhicule est en mauvais état, il faut entièrement le rénover. "Il y a presque 20 mètres carrés par plateau. Je voulais quelque chose d'hyper optimisé, pratique. J'ai une table rétro éclairée pour voir correctement toutes les lignes de patrons et ne pas s'abimer les yeux. J'ai des placards partout remplis de tissus. C'est quelqu'un qui fait de l'aménagement de bateau qui a réalisé les travaux parce qu'il ne fallait pas que tout sorte des tiroirs et des placards pendant que je roule " explique Anne-Christine Chartin qui donne ses cours à l'étage de son bus à impériale avec tout le matériel nécessaire à disposition.

Un bus itinérant

Depuis son lancement en septembre 2019, l'Atelier Impérial d'Anne-Christine Chartin fait des kilomètres. Il change de lieu quotidiennement et revient toutes les semaines aux mêmes endroits, toujours dans des zones commerciales. On peut ainsi le trouver le mardi sur le parking du Carrefour de Cesson-Sévigné, le mercredi sur celui du magasin Ecolaines et le jeudi sur celui du Truffaut d'Alma à Rennes. L'Atelier Impérial est par ailleurs sur le parking du magasin Truffaut de Pacé tous les vendredis. A chaque fois, le bus reste quasiment toute la journée avec trois à quatre cours par jour.

Anne-Christine Chartin dispense des cours aux débutants comme aux confirmés © Radio France - Fanny Beaurel

Le plaisir du fait maison

Les cours d'Anne-Christine Chartin s'adresse à tous les niveaux. Isabelle était débutante il y a un an lorsqu'elle a commencé à prendre des cours à l'Atelier Impérial : " je trouve ça fabuleux de faire des vêtements. J'ai beaucoup d'enfants et les filles m'en réclament beaucoup donc je me lance. Je crois qu'elle seraient fières que j'y arrive. " Le plaisir du fait main revient dans toutes les bouches. Depuis le début de la crise sanitaire Anne-Christine Chartin voit notamment arriver des élèves qui trouvent du sens à la couture. " Ce sont des gens qui veulent prendre du temps pour eux, qu'ils veulent faire des choses avec leurs mains. C'est très satisfaisant et gratifiant. Il y a aussi une réflexion autour de la protection de la planète. J'ai des élèves qui ont envie de se faire des vêtements et ne plus acheter pour quasiment jeter au dixième lavage parce que ça ne tient pas ".

Les cours dans l'Atelier Impérial d'Anne-Christine Chartin coûtent entre 11.50 euros et 16 euros l'heure. Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter par mail : info@latelierimpérial.fr ou au 07 56 86 8047.