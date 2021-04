La nouvelle éco : des cours de sport pour les malades du covid qui gardent des séquelles

Le centre de fitness Elancia à Auxerre rouvre ses portes pour un public prioritaire. Il met en place un programme d'activité physique pour les personnes qui ont eu le covid et conservent des séquelles. Baptiste Baudot est coach sportif à Elancia.

Privé de clients à cause de la crise sanitaire, vous avez rouvert votre salle pour des clients prioritaires qui sont-ils ?

C'est un programme destiné aux personnes ayant contracté le coronavirus. Les personnes qui l'ont contracté peuvent venir s'entrainer avec une prescription médicale établie par leurs spécialistes et on va leur proposer un programme de réadaptation à l'effort post covid. Ce programme a été créé par des coachs sportifs diplômés d'État chez Elancia, en collaboration avec les praticiens hospitaliers.

Vous avez déjà des inscrits ?

Pour l'instant, non car on vient de le mettre en place. Mais on espère que cela se saura et que les médecins n'hésiteront pas à faire des prescriptions. Pour cela il n'y a pas besoin d'être adhérent à la salle. C'est un programme qui se déroule sur trois mois. En dehors des malades du covid, toute personne atteinte d'une pathologie particulière peut venir s'entrainer à condition d'avoir une prescription médicale. Elles peuvent venir s'entraîner sur des horaires qui sont un peu réduits par rapport aux horaires habituels, bien sûr, mais ils peuvent s'entraîner sans problème.

Cette réouverture, même avec un public ciblé, c'est une bouffée d'oxygène après des mois de fermeture ?

Bien sur d'autant qu'Elancia est labellisé sport santé donc pour nous il était primordial d'avoir une solution pour les personnes qui souffrent de pathologie dont l'activité physique baisse. Donc on va essayer de remettre en forme ces gens là. Et puis comme de nombreux autres établissements sportifs, nous sommes prêt à une réouverture mi mai. On n'attend que ça et on espère en tout cas que les clients seront au rendez vous.