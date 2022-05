La nouvelle éco : des cuisines sur mesure avec la société Jeveuxunecuisine basée à Béziers

Jeveuxunecuisine porte bien son nom puisque cette société basée à Béziers, permet de concevoir sa cuisine de A à Z. Pas besoin d'aller en magasin, les commerciaux vont au domicile de leurs clients. Ce qui permet de prendre les mesures directement sur place et de voir le rendu des échantillons avec la luminosité réelle de l'intérieur de la maison.

Entretien avec le gérant de cette société, Laurent Polain.

Avec votre entreprise, il est possible de créer sa cuisine sur mesure ?

Oui. Les clients se mettent en relation avec nous et nous concevons la cuisine selon leur demande. Ils n'ont pas besoin de se déplacer dans un magasin. C'est nous qui allons à la rencontre du client dans leur maison.

Quel intérêt ça présente le fait que vous alliez à domicile et que eux n'aient pas à se déplacer en magasin ?

Le premier intérêt, c'est qu'on va pouvoir s'inspirer des lieux et organiser la cuisine par rapport à leur façon de vivre, à l'environnement de la cuisine, etc. On va pouvoir mettre aussi les échantillons vraiment en corrélation avec le sol, la luminosité de la pièce pour que ça colle vraiment à la réalité. Alors que quand on va dans un showroom, si on prend certains coloris et qu'on le remet dans un autre environnement, la lumière ne ressort pas de la même façon.

Ça évite aussi des erreurs de mesure ?

On fait la prise de mesures dès le départ. Pas après l'achat, mais déjà avant la conception, afin de caler au mieux la cuisine par rapport aux vraies dimensions.

Concevoir une cuisine depuis chez soi prend moins de temps pour les clients que d'aller en magasin ?

Les clients n'ont pas besoin de se déplacer plusieurs fois au showroom. Étant donné que nous, on travaille la conception dans nos bureaux, le client n'est pas bloqué 4, 5, 6 heures. C'est beaucoup plus rapide pour lui.

Quand vous dites cuisine sur mesure, est-ce que vous pouvez répondre à toutes les attentes ? Ou est-ce que, quand même, il faut choisir parmi des modèles qui existent déjà ?

Non. Nous ne sommes pas attachés à un seul fabricant de cuisines. On a une dizaine de partenariats avec différents fabricants. Donc on peut répondre vraiment à toutes les demandes, que ce soit du spécifique ou du traditionnel. Ça peut être du chêne, ça peut être des façades en verre, ça peut être de la céramique.

Jeveuxunecuisine est basée à Béziers. Est-ce qu'on peut vous appeler dans tout l'Hérault ?

Oui, bien sûr. On travaille même sur toute la France. On a plusieurs collaborateurs entre Nîmes, Montpellier, Béziers, Perpignan et d'autres régions. Mais le cœur de notre activité, pour le moment, se développe vraiment sur l'Hérault et le Gard.

C'est moins cher aussi ?

Grosso modo, il faut compter entre 15 et 25 % de moins par rapport au cuisiniste avec une enseigne ayant pignon sur rue.

Il faut compter à peu près combien d'euros pour une cuisine classique commandée chez vous ?

Alors là, ça peut aller de 3000 à 50 000 euros. Tout dépend de la taille de la pièce, des demandes du client. Il n'y a pas de limites.

Du premier rendez vous où vous allez sur place jusqu'au moment où la cuisine est finie. De combien de temps est le délai ?

Ça va dépendre de la réactivité du client. À partir du moment où on a pris contact et où on s'est déplacé pour faire la prise de mesure et discuter du projet avec le client. De notre côté, on est assez réactif. On va dire que sous 48 heures, le client a déjà un premier projet et après, on le retravaille jusqu'à s'adapter vraiment à ses envies et ses besoins. Après la commande, avec la pause, c'est minimum sept semaines. Et selon ce qui demande, ça peut monter jusqu'à dix.

