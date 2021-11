La nouvelle éco : des distributeurs automatiques de granulés de bois en Mayenne et en Ille-et-Vilaine

À l'heure où les prix du gaz et des énergies ont explosé, voilà une initiative qui va intéresser les consommateurs. La coopérative agricole Déshyouest fabrique des granulés de bois pour les poêles, à Domagné, en Ille-et-Vilaine et à Changé, en Mayenne.

Un marché en pleine expansion depuis le premier confinement

Ces granulés sont commercialisés dans des distributeurs automatiques, 24h/24 et 7j/7. Une idée qui a germé en mars 2020 au début du premier confinement, explique Alexandre Côme, responsable commercial chez Déshyouest : "À ce moment-là, il faisait très froid et tout le monde m'appelait pour avoir des granulés. Mais je n'avais de solution pour pouvoir les distribuer à cause des mesures de sécurité sanitaire. Il y avait bien la solution des grandes surfaces mais ce n'est pas facile de transporter un sac de granulés en même temps que ses courses. En effet, avec le hausse du prix des énergies, tout le monde veut un poêle à bois ou à granulés. En ce moment, on est au maximum de notre activité".

La société déshydrate, à ce jour, près de 30.000 tonnes de granulés de bois soit une très forte augmentation en quelques années seulement.

Un combustible économique

Déshyouest appelle les propriétaires de parkings, dans les deux départements, à se manifester s'ils sont intéressés par la pose d'un distributeur automatique de granulés. "Les bois destinés à la fabrication de nos granulés proviennent uniquement de scieries proches de la coopérative. Nous n’ajoutons aucun liant, ni colle, ni additif pendant le processus de fabrication. Destiné au chauffage, c’est un agro-combustible très économique, confortable, écologique et durable" peut-on lire sur le site de l'entreprise.