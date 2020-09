"La Nouvelle éco" : des emplois crées malgré le manque de perspectives che LMA Lebeurre à Querrieu

Après la production de masques au printemps, l’activité de l’entreprise LMA Lebeurre est revenue à ses basiques cet été : la fabrication de vêtements de travail pour les professionnels, majoritairement des agriculteurs ou des artisans.

Retard rattrapé pour moitié

“La demande est repartie depuis le début de l’été : on a rattrapé 50% de ce qui a été perdu pendant le confinement” souligne Thomas Lebeurre. Le PDG de cette société LMA Lebeurre, basée à Querrieu près d’Albert depuis 1880 parle de vêtements fabriqués "pour un nombre plus important de sociétés."

Un dynamisme pas uniquement lié au respect des gestes barrières. L’explication plutôt d’un contexte où la sécurité au travail prime de plus en plus. “On était par exemple très peu présent dans les métiers de la restauration et le milieu médical : ce sont aujourd’hui des corps d’activités où les distributeurs viennent nous solliciter” ajoute Thomas Lebeurre.

L’entreprise LMA Lebeurre, installée depuis 140 ans à Querrieu © Radio France - Alexandre Lepère

Des craintes visibles cet automne...

A moyen terme, le PDG s’inquiète quand même d’un contexte toujours marqué par la distanciation sociale. Sans les salons professionnels prévus cet automne, qui permettent d’habitude à l’entreprise de développer son activité, les perspectives de croissance sont "à la baisse" pour Thomas Lebeurre, "comme l’ensemble des petites et moyennes entreprises (PME) françaises."

L’entreprise LMA Lebeurre et sa plate-forme logistique, basée à Villers-Bretonneux, à l’est d’Amiens - LMA Lebeurre

.... mais des postes supplémentaires crées !

Paradoxalement, il y aura du travail pour tout le monde à LMA Lebeurre cet automne ! "Ce sont dans les moments compliqués où il faut redoubler d’efforts" souligne Thomas Lebeurre. Son entreprise a pour l'instant la capacité de créer 5 nouveaux postes de collaborateurs, intégrés sur ce mois de septembre à Querrieu. Ajoutez à cela, 3 nouveaux postes de commerciaux et des postes supplémentaires dans le bureau d’études et de service qualité. Thomas Lebeurre veut regarder "de l’avant et non de l’arrière", tant que le contexte économique de l'entreprise LMA Lebeurre s'y prête encore.