La nouvelle éco : des entrepreneurs rochelais lancent leur société en pleine crise

"Ma petite entreprise ne connaît pas la crise". Ce titre d'Alain Bashung colle si bien à cet état d'esprit d'entrepreneurs rochelais qui lancent leur projet en plein confinement. Contre vents et marées. Un optimisme à tout épreuve, en attente de lendemains plus souriants.

A La Rochelle, au 4 rue des trois fuseaux, un nouvel établissement va bientôt voir le jour. "Les herbes folles". Un café-herboristerie culturel. Magali, Fabienne et Bruno se sont associés avec à la clef un crédit de 100 000 euros pour lancer ce projet pensé déjà depuis près de deux ans.

Pour Magali, évidemment, avec la crise sanitaire, tout n'est pas simple, mais elle prend le parti d'en rire, ou d'en sourire du moins, comme si elle voulait balayer tout le négatif avec son sourire et son énergie.

" Y'a du boulot de tous les côtés. On devrait ouvrir à la fin de la semaine, mais ce sera peut-être la semaine d'après, cela dépend de l'avancée des travaux."

Finition des murs d'un peintre à l'intérieur de l'herboristerie © Radio France - Gérald Paris

"Ben oui, on galère, comme tout le monde, ben oui, il y a le confinement, qu'est-ce que l'on fait ? On arrête tout ? Ben non, on avance. Bien sûr, il y a du doute, mais dans les moments difficiles, on s'appelle entre associés, et cela nous remonte le moral. ( rires )"

Plus qu'une méthode Coué, cela ressemble en fait à une vraie confiance en des lendemains meilleurs, et en un projet qui semble monté solidement à plusieurs.

Bientôt du street food moderne rue Saint Nicolas à La Rochelle

Un peu plus loin rue Saint Nicolas toujours à La Rochelle, l'ancienne "Fabrique à burgers" va bientôt laisser place à un restaurant de "street food moderne" comme aime à le préciser Baptiste Marché un des porteurs du projet. Chez JACS. "Ce sont les initiales de nos enfants _( les quatre des deux associés )_. JACS comme Janne, Anna, Charlie et Samuel."

Baptiste et Romain, deux associés rochelais pour monter un restaurant rue Saint Nicolas à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Là aussi, le travail ne manque pas avant de pouvoir se faire servir un plat. Ils tablent sur une ouverture à la fin janvier. Il faut dire qu'à l'intérieur, tout est à nu, ou presque.

Travaux à l'intérieur du futur restaurant JACS rue Saint Nicolas © Radio France - Gérald Paris

Cela ne semble pas les effrayer. "Voyez, là haut, on a agrandi sur le côté pour plus de places pour les clients." Le chantier est colossal, mais une fois encore, la bonne humeur, et la conviction sont là.

Pour Baptiste, "C'est sûr que l'on passe un peu pour des fous dans la famille, la belle-famille, les amis en montant un tel projet en période de crise... mais franchement, on y croit, et la crise sanitaire finira bien par passer."