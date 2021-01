La nouvelle éco : des étudiantes nancéiennes veulent installer d'avantage de frigo solidaire

Elles s'appellent Léa, Andréa, Hapsatou, Laure-Anne et Clara. Ces cinq étudiantes en troisième année de Licence administration économique et sociale à Nancy ont rejoint l’association des Frigos Solidaires. Elles appellent à la mobilisation des commerçants nancéiens pour aider pour les plus démunis. Il y a actuellement un seul de ces frigos solidaires à Nancy devant l’enseigne Bio c’Bon. Un deuxième devrait ouvrir dans quelques semaines sur la Place du marché.

"C'est au commerce de rentrer le frigo le matin et le soir, de mettre quelques produits à l'intérieur. Mais tout le monde peut apporter des pâtes, des conserves dans ce réfrigérateur", confie Hapsatou qui porte ce projet avec quatre autres étudiantes. La crise sanitaire complique les démarches pour trouver des commerçants qui acceptent d'installer un frigo malgré toutes les précautions. Mais la situation s'est aggravée depuis près d'un an et l'apparition du coronavirus. "Certains étudiants ont perdu leur travail et ne peuvent pas bénéficier de trois repas par jour", ajoute Hapsatou.

