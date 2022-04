La Nouvelle éco : des étudiants de Poitiers créent une appli pour les collectionneurs de mangas

Alerte aux passionnés de mangas ! Trois étudiants de Poitiers ont créé en novembre dernier une appli pour permettre aux collectionneurs du 9e art de numériser leur collection. Son nom : Tosho.

Derrière ce projet, un étudiant en troisième année de droit, Lohan André-Lubin, 20 ans et deux amis, Lucas Leroux et Martin Brunel. "Je baigne dans les mangas depuis que je suis tout petit. Avec mon grand frère, on a toujours été des grands passionnés. On regardait des animés (dessins animés japonais) en rentrant de l'école. C'est un milieu qui nous a toujours touché, détaille le jeune homme. Quand je lis un manga, je suis autant fasciné par le scenario que par les dessins des mangakas."

Gérer sa collection et la montrer aux autres

Lohan compte environ 500 mangas dans sa collection, mais en a lu environ 2.000. C'est l'une des trois fonctionnalités de son application aujourd'hui. "Tosho permet de gérer sa collection, c'est-à-dire répertorier ses possessions, ses lectures, ses envies, explique Lohan. On peut aussi suivre l'actualité, c'est-à-dire avoir un planning personnalisé ou général des sorties à venir pour ne pas être perdu dans les nouveautés chaque semaine."

Le tout en pouvant partager sa collection avec les autres utilisateurs de l'appli. "L'idée, c'est de montrer l'individualité et l'originalité de sa collection, avec par exemple des éditions collector, des éditions dédicacées, des séries un peu particulières", détaille Lohan.

Sur la page d'accueil, les utilisateurs retrouvent le planning des sorties des mangas ainsi que l'activité des personnes qu'ils suivent. - Capture d'écran Tosho

Bientôt de la location via l'application ?

Louhan André-Lubin et les deux autres fondateurs de l'entreprise réfléchissent déjà à un nouveau service pour Tosho. "On aimerait devenir une espèce de bibliothèque numérique, dans le sens où l'on permettrait la location de mangas, détaille l'étudiant. Une collection, ça prend de la place et ça prend un certain budget alors que la majorité des collectionneurs ont entre 15 et 30 ans, avec un pouvoir d'achat pas si important que ça" D'où l'idée de louer les mangas pour permettre aux utilisateurs de tester de nouvelles séries.

Tosho pourrait aussi intégrer à terme un marché en ligne, où les utilisateurs pourront acheter et vendre leurs mangas.