La nouvelle éco : des fleurs locales vendues dans un camion qui se balade à Toulouse

Clémence Denjean croit aux pouvoirs des fleurs. Depuis mai 2021, elle propose des bouquets dans un "Flower Truck", un camion Mercedes kaki qui tourne sur différents marchés de Toulouse. Elle est tous les mardis place du Salin, les jeudis place Saint Sernin et les samedis à Arnaud Bernard.

Reconversion

Clémence Denjean a passé une dizaine d'années dans le prêt-à-porter avant de passer un CAP, en 2019, et faire des stages pour devenir fleuriste. "Créer de beaux bouquets, cela s'apprend, mais la casquette d'entrepreneur c'est assez compliqué. Mais je voulais revenir à un métier", confie-t-elle. Elle a eu l'idée de ce camion suite à un voyage à Copenhague. Celui qu'elle a trouvé a pas mal de kilomètres et appartenait à un poissonnier. "On l'a aménagé bien sûr, pour que les fleurs ne tombent pas quand on roule, mais le auvent est très pratique !"

Clemence Denjean tient à proposer des fleurs locales : "Des producteurs notamment du côté de Gragnague se lancent et on a aussi un arrivage de production française au MIN (marché d'intérêt national, à Toulouse, ndlr)".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Réécoutez tous les matins à 7h15 La Nouvelle Eco en Occitanie