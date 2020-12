La nouvelle éco : des formations pour apprendre aux commerçants à utiliser les réseaux sociaux avant les fêtes

Avec cette crise sanitaire et les confinements successifs, il est primordial pour les commerçants de pouvoir communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. Pour les aider, Fanny Viaut, gérante d'une agence de communication Communik&Vous à Auxerre, propose chaque vendredi soir des Facebook Live.

À qui s'adressent précisément ces ateliers ?

A tous les professionnels, en particulier les personnes chargées de la communication dans les entreprises.. Ces Facebook Live ont lieu tous les vendredi, pendant une heure à 19 heures, pour échanger des astuces, pour être plus efficaces sur les réseaux sociaux.

La crise économique et sanitaire que l'on traverse, a-t-elle poussé de nombreux entrepreneurs encore réticents à aller sur les réseaux sociaux, à se positionner sur le numérique?

Oui, lors du premier confinement, certains étaient dans l'attente mais avec le deuxième confinement, ils ont été convaincu que la digitalisation est une solution pour augmenter la notoriété de l'entreprise et même faire des affaires. On observe d'ailleurs que ceux ne sont pas forcément les plus âgés qui ont du mal à s'y mettre. Parfois les plus anciens sont plus geek que les jeunes.

Quel est LE conseil numéro un que vous donnez aux professionnels présents sur les réseaux sociaux?

Prendre le temps de faire ça bien, se faire accompagner d'un professionnel si on peut. Sinon, se renseigner sur les forums car les réseaux sociaux ont aujourd'hui un impact plus fort qu'un site internet ! Il faut savoir bien les utiliser.