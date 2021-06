La nouvelle éco : des investisseurs indiens au camping de Bessé-sur-Braye

Le camping municipal de Bessé-sur-Braye va changer de propriétaire. La commune a retenu l'offre de l'entreprise indienne "Triadss", l'une de la demi-douzaine de candidats à la reprise du camping du Val de Braye.

"On s'est rendu compte qu'une commune n'est pas un professionnel du tourisme, on voulait donner un nouvel essor à cet équipement", explique Jacques Lacoche, le maire.

"Un coup de cœur"

L'entreprise indienne Triadss group of companies n'a aucune implantation en France et se spécialise plutôt dans les télécoms et la sous-traitance. Son arrivée à Bessé-sur-Braye a donc de quoi étonner. "C'est un coup de cœur, racontre Jacques Lacoche. La personne qui représente le groupe est restée plusieurs jours, a visité les environs et a fait une offre vraiment développée. A l'avenir le camping sera ouvert toute l'année, ce sera un plus pour le secteur".

L'accès à la piscine et au tennis resteront possibles ; c'est l'un des points à préciser dans les prochains mois. La reprise devrait être effective à la rentrée, après un dernier été comme camping municipal.