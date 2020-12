La nouvelle éco : des jouets d'occasion au pied du sapin grâce à Emmaüs à Rennes

La salle de vente Emmaüs à Rennes (Ille-et-Vilaine) accueille plus de 500 clients par jour. Ils sont nombreux à venir acheter des jouets de seconde main, moins chers, mais également plus écologiques et solidaires que des jouets neufs.

Les bénévoles et David Gueguen, le responsable adjoint (premier à droite), proposent des centaines de jeux de seconde main.

Les ventes de Noël ont repris chez Emmaüs. Dans la salle de vente à Rennes (Ille-et-Vilaine), une jauge sanitaire de 60 personnes a été mise en place, ce qui n'empêche pas l'association d'accueillir plus de 500 personnes par jour.

J'ai quand même pas mal de choses pour seulement huit euros" - Patricia, une cliente

Dans la queue devant l'entrepôt, Mélanie espère ne pas être arrivée trop tard. "Je suis déjà venue il y a quelques jours et je reviens chercher un cadeau pour ma belle-mère, elle l'avait repéré, ça va lui faire plaisir donc j'espère qu'il est encore là !"

Emmaüs propose une diversité de jouets, dont certains sont anciens comme cette mallette regroupant une dizaine de jeux. © Radio France - Maxime Glorieux

Patricia, elle, est venue par curiosité. Elle ressort avec un sac bien rempli de jouets : des poupées, une peluche, un jeu de société...autant de cadeaux de Noël pour les deux petites filles qu'elle garde.

"J'ai quand même pas mal de petites choses pour huit euros, se réjouit cette enseignante. Comme quoi ! J'étais venue en me disant que je n'allais rien acheter, et heureusement que je ne suis pas restée plus longtemps parce que j'aurais pris d'autres choses!"

Ce n'est pas pour l'argent mais contre le gaspillage" Catherine, une donatrice et cliente à la fois

C'est la première fois que Patricia s'essaye aux cadeaux de seconde main, une manière de faire un Noël solidaire et pas cher. A l'intérieur du grand entrepôt, Antonine flâne dans le rayon décoration. "J'ai commencé l'année dernière mais c'était par-ci par-là, alors que, cette année, j'essaye de faire le maximum en seconde main", explique cette étudiante rennaise qui voulait être davantage en accord avec ses valeurs écologiques.

Chaque jouet a été isolé avant d'être mis en vente afin d'éviter toute transmission du virus. © Radio France - Maxime Glorieux

Au fond du rayon jouet, sur un coin de table, Bernard, un bénévole a repéré une grande mallette à dix euros. "C'est un jeu ancien avec un coffret tout à fait original : il y a dedans un jeu d'échec, un jeu de dames, des dominos, des dés, la roulette... D'ailleurs je vais peut-être me l'acheter pour moi !"

Il est difficile de ne pas repartir avec un jeu, que l'on soit client, bénévole, ou même donatrice, comme Catherine : "Je donne beaucoup mais je rachète beaucoup aussi, s'amuse cette retraitée. Ce n'est pas grave, ça permet d'aider Emmaüs. Toute la famille est habituée aux cadeaux de seconde main chez moi, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas pour l'argent mais contre le gaspillage."

Il y a des jouets que l'on ne trouve plus ailleurs" David Gueguen, le responsable adjoint

Dans les rayons, il y a du stock, beaucoup de stock selon David Gueguen, le responsable adjoint : "On en vendait énormément à l'automne sauf que le confinement nous a enlevé un mois de vente." Pendant ce mois, les jouets ont été isolés, empêchant toute transmission du virus.

David Guéguen a vu l'intérêt pour les cadeaux de seconde main grandir d'année en année. "Une cliente m'a dit que ça fait deux ans qu'elle fait des fêtes de Noël solidaires avec des jouets de réemploi, ça a du mal à passer au début mais maintenant ça passe comme une lettre à la poste. Et ça fait tout autant plaisir.. Il y a des jouets qu'on ne trouve plus ailleurs !"

Plus de la moitié du stock de jouets est encore en rayon dans cette salle de vente de la communauté Emmaüs Rennes/Hédé/Saint-Malo, ouverte 21 rue de la Donelière, le mercredi, vendredi et samedi de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Pour éviter de faire la queue, il est conseillé de venir en début d'après-midi. Une vente de maroquinerie est prévue les vendredi 11 et samedi 12 décembre.