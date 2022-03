La Nouvelle Éco : dès le mois d'avril le domaine de la Ferté Clairbois ressuscitera le Moyen-Âge en spectacles

Ils s'affairent depuis plusieurs semaines sur le site d'un ancien château reconstitué du XIIIe siècle. Les propriétaires du domaine de la Ferté Clairbois s'activent pour de futures animations à Sainte-Suzanne-et-Chammes. Les festivités commenceront le samedi 16 avril, pour le week-end de Pâques.

"Vous allez pouvoir voir des associations qui vous présenteront tout ce qui se passait à l'époque médiévale des combats, la vie quotidienne de l'époque. Nous allons avoir des loups. On va avoir des explications sur la chasse, sur des armes de l'époque et des petites scénettes qui vont se dérouler dans tout le domaine. Nous allons avoir. Un petit marché médiéval et une restauration rapide seront disponibles" explique Edwige Rullot la propriétaire des lieux.

Une cagnotte Leetchi pour financer la restauration du domaine

Depuis l'an dernier Edwige Rullot et son mari ont lancé une cagnotte Leetchi pour aider au financement du site médiéval. "Nous avons le donjon à restaurer, mais aussi les chemins qu'il y a tout autour, avec une mise aux normes pour accueillir le public" explique la férue du Moyen-Âge.

Les animations auront donc lieu un week-end par mois. Un pass pour les deux jours de 12€ sera disponible à l'achat. Un billet pour une journée coûtera 8€. L'entrée sera gratuite pour les moins de 12 ans.