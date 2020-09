La nouvelle éco : des logements sociaux réhabilités à Saint-Étienne-du-Rouvray

Les bâtiments dataient des années 1950, certains ont été démolis, d'autres rénovés. À Saint-Étienne-du-Rouvray, la Cité des Familles, ancienne cité cheminote, offre aujourd'hui un nouveau visage.

"On avait l'objectif d'avoir plus de logements, parce qu'on avait une demande assez importante sur le site, et puis des logements qui étaient en train de se dégrader et qui étaient beaucoup moins adaptés à la vie quotidienne", explique Emmanuelle Barbet, directrice pour la zone atlantique d'ICF Habitat, le bailleur social, filiale de la SNCF.

"On a démoli 29 logements et on en a construit 85, pour moitié des maisons et pour moitié du petit collectif, cela permet d'avoir aussi des logements plus adaptés, parfois de plein pied, pour des personnes âgées", poursuit Emmanuelle Barbet, invitée ce jeudi de France Bleu Normandie.

ICF Habitat met également en avant la portée écologique de ce chantier de réhabilitation : les maisons ont des ossatures bois préfabriquées qui ont été amenées sur le chantier.