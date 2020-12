La nouvelle éco : Des lycéens d'Oloron remportent le premier prix du concours national "Planète énergie"

Des lycéens du Lycée Guynemer ont remporté le concours qui a pour but de promouvoir les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables

Total et Nathan ont initié le concours national "Planète énergie", qui a pour but de promouvoir les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, les lycéens du lycée Guynemer à Oloron ont développé un projet de robot tondeuse alimenté par un système autonome photovoltaïque. Une proposition qui leur a valu le premier prix du concours cette année !

Un projet bientôt réalité

Les 12 000€ de récompense vont permettre de mettre en œuvre ce projet, qui sera avant la fin de l'année installé par les élèves dans le lycée afin d'entretenir les espaces verts. Une consécration pour ses élèves qui, en plus d'une récompense individuelle de 100€, voient leurs longues heures de travail récompensées.

