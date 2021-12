La nouvelle éco : des lycéens lancent une boutique éphémère à Château-Gontier-sur-Mayenne

Alors que les achats de Noël sont en pleine effervescence, des lycéens en terminale Bac pro Commerce du lycée Pierre-et-Marie Curie de Château-Gontier ont lancé leur boutique éphémère.

Elle est installée 33 avenue Aristide-Briand. "Le Monde de demain" est un magasin avec des produits locaux, bios et issus de l'économie circulaire. La boutique a été entièrement pensée, montée et gérée par les 14 élèves du groupe.

La boutique est ouverte jusqu'au 17 décembre, pendant les heures de cours des élèves : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ainsi que le mercredi et le samedi de 10 h à 12h.