La nouvelle éco : des maillots de vélos écolos en bouteilles d'eau avec Velor

Des maillots de vélo à base de bouteilles d'eau. C'est l'idée écologique de deux Mayennais : Mickaël et Florian Jardin. Les deux frères s'apprêtent à lancer Velor, une marque de vêtements à 95% issus de produits recyclés. Le lancement est prévu en juin, à un prix lui-aussi équitable. "On pense que le développement durable ne doit pas être une question de moyens, ça ne doit pas être réservé à une élite", explique Mickaël Jardin.

Mickaël Jardin, cocréateur de la marque Velor Copier

Les coûts de production pour un maillot plus écologique sont également plus importants. "Ce n'est pas le double, mais pas loin", précise Mickaël Jardin, "c'est un choix, nous on ne le fait pas pour faire fortune, on le fait parce que ça nous passionne." Il est convaincu que "dans 10 ou 20 ans ce sera trop tard, donc tant pis pour la marge."

Produire un vêtement écologique c'est une chose, mais il faut aussi que les sportifs le portent. Il ne fait donc pas négliger les qualités techniques du vêtement : "si vous fabriquez un vêtement recyclé, mais qu'il est de deux fois moisn bonne qu'un vêtement standard, ça n'a pas de sens parce qu'au final ça n'a pas de sens. Si on veut fidéliser les gens, on doit absolument être au top sur cette partie-là c'est un fait"