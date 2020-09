La Nouvelle Eco: des maisons plus écologiques, autonomes en énergie

Trois jeunes toulousains ont lancé Houself, une entreprise spécialisée dans l'éco-construction de maisons plus écologiques et autonomes en énergie. Et leur activité devient de plus en plus importante ces dernières semaines.

Construire une maison, oui, mais de manière responsable. C'est le but de la Scop Houself fondée par trois jeunes toulousains au début de l'année 2020. Trois amis qui ont décidé de troquer leurs carrières d'ingénieurs pour une vie de bâtisseurs. La Scop Houself propose ainsi ses services pour la construction d'une maison, mais seulement avec des matériaux écologiques et parfois recyclés. Une vraie demande de la part des propriétaires, de plus en plus nombreux depuis le déconfinement.

La société propose ses services pour des rénovations, des études thermiques ou encore pour l'isolation. "Les gens qui viennent nous voir sont assez avertis sur le sujet, ce sont des écolos convaincus" d'après Jacques-Yves Baumann, l'un des trois fondateurs de la Scop Houself. Il espère maintenant que toutes ces pratiques puissent se démocratiser avec le grand plan de relance économique annoncé par le gouvernement la semaine dernière. "On parle de transition écologique et de rénovation du bâti, et les gens commencent vraiment à s'intéresser à d'autres techniques de construction".

Une dizaine de projets en cours

Une dizaine de projets sont en cours, que ce soit de la rénovation ou pour de la construction neuve à Toulouse et aux alentours, aussi bien en ville qu'à la campagne. Les trois associés d'Houself sont aussi en train de se former à la permaculture. Une manière de "tout concevoir en même temps" selon Jacques-Yves Baumann. "Tout fonctionne en symbiose, la bâti apporte de la lumière et la végétalisation de la fraîcheur". Une manière pour Houself de se diversifier, toujours avec des matériaux biosourcés et renouvelables.