La nouvelle éco : des massages avec de l'huile de CBD dans l'espace bien-être Artisan Herbier à Montpellier

Le CBD, substance présente dans le chanvre, est connu pour ses vertus apaisantes. Un espace bien-être Artisan Herbier a ouvert au début du mois d'avril sur la Place du Millénaire à Montpellier. Il propose des massages à ses clients avec de l'huile de CBD. Il y a aussi une partie boutique qui vend des infusions, de l'huile de chanvre et de la résine de CBD. Entretien avec Victor Tavares, le gérant de cet espace bien-être.

Vous proposez des massages qui sont faits avec de l'huile à base de CBD ?

Tout à fait. Aujourd'hui en France, il n'y en a pas. On est précurseur là-dessus. Par le biais du massage à l'huile de CBD, on peut réduire les maux, des douleurs musculaires, arthrose, endométriose. Plein d'autres pathologies comme ça.

Le CBD est une substance présente dans le chanvre. Qu'est ce que ça apporte par rapport à une huile classique?

En général, nous, on pratique des massages, on masse le muscle là où il y a un maux. Avec le CBD, on masse le muscle, mais en plus, on apporte ce CBD qui permet de mieux les soulager.

Pourquoi vous avez choisi de masser avec cette huile? Pourquoi avoir choisi justement de le faire avec du CBD ?

Parce que c'est un actif qui est présent dans notre corps. Et je sais que sur le marché français, il n'y en a pas encore. Ça se démocratise dans d'autres pays et nous voulons être précurseur là dedans.

Si on veut venir faire un massage, comment ça se passe et combien il faut payer ?

On reste dans des prix corrects. La demi-heure est à 40 euros avec différents types de massages assis ou couché, et l'heure est à 80 euros.

Il y a aussi une partie boutique où vous vendez des produits à base de CBD ?

Nous avons des huiles sublinguales qui sont faites exprès pour tout ce qui est anxiété. On a énormément de personnes avec des troubles du sommeil qui viennent me voir. Donc, on a une posologie à mettre en place en fonction du poids et des besoins. Il y a un certain nombre de gouttes à prendre par jour qu'on va diviser dans la journée pour pouvoir apaiser. Par contre, si la personne a un problème cardiaque ou si elle prend des bêtabloquants ou qu'elle a un problème de thyroïde, il vaut mieux qu'elle se tourne vers son médecin traitant pour plus d'explications et savoir si elle peut en prendre.

Il y a beaucoup de boutiques à Montpellier, déjà, qui proposent des produits à base de CBD. Qu'est-ce que vous proposez en plus ?

Ce qu'on a en plus, c'est que nos produits sont français et bio, ce qui est important pour moi.

Aujourd'hui, on peut avoir une image du CBD un peu biaisée. Est ce que, justement, c'est une manière de démocratiser le CBD ?

C'est exactement ce qu'on veut faire. Alors on veut ouvrir la porte à tout le monde et leur montrer que il n'y a pas d'addiction. Il n'y a pas d'effet psychotrope et que ça peut toucher tout le monde. Tout le monde pense que c'est récréatif alors que non, pas du tout. Et nous voulons ouvrir les yeux aux gens sur le fait que c'est un bienfait et pas quelque chose de néfaste.

La boutique et l'espace bien-être se situent 30 Place du Millénaire à Montpellier. Plus d'information sur la page Instagram et Facebook d'Artisan Herbier.

