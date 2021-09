La nouvelle éco : des matelas 100 % naturels fabriqués à La Ferté-Bernard

C'est une aventure qui a commencé en 2014, portée par deux jeunes entrepreneurs. Et qui va désormais se poursuivre en partie en Sarthe. Basée en région parisienne, Cosme Literie faisait historiquement fabriquer ses matelas dans l'atelier d'une entreprise de Saint-Hilaire-sur-Erre dans l'Orne, dirigée par le père de Baptiste Derez, l'un des deux co-fondateurs de la marque. "Mais ce n'était pas directement chez nous, donc la raison première de cet emménagement dans la Sarthe, c'est une volonté d'internaliser notre production", précise Baptiste. Et donc de la maîtriser encore mieux.

Afin de préserver le savoir-faire de l'entreprise, Baptiste et son associé décident d'emmener avec eux trois couturières qui travaillaient déjà sur leurs matelas. Il fallait donc trouver un nouveau site dans leur zone de vie. Ce sera La Ferté-Bernard, où l'accueil est chaleureux et où un bâtiment parfaitement adapté à leur activité les attend. Plus grand, il va également leur permettre de se développer et de répondre à une demande grandissante. Deux personnes supplémentaires viennent d'être recrutées. Elles seront formées par les couturières historiques, "qui sont l'âme de nos matelas", insiste Baptiste Derez.

Coco, crin végétal, laine, cachemire...

Alors que la majorité des matelas disponibles sur le marché contient des dérivés d'hydrocarbures (mousse, latex) ou des ressorts, Cosme literie se positionne exclusivement sur des matières naturelles, "comme c'était le cas avant que ces produits synthétiques envahissent nos vies" : fibre de coco, crin de cheval, crin végétal, laine, cachemire, etc. Chaque matelas, plus que sur-mesure, est également personnalisable à volonté "en fonction des envies et de la morphologie des clients".

Luxueux, vous dites-vous peut-être ? L'entreprise assume une offre "haut-de-gamme", mais assure que ses prix restent abordables. "Pour un matelas de 190 pur deux personnes, on démarre autour de 1200 €", selon Baptiste. En revanche, si l'on souhaite remplacer la laine par du cachemire, la facture s'envolera plus facilement.