La nouvelle éco : des meubles en carton pour lutter contre le coronavirus en Charente

Vous êtes-vous déjà assis dans un fauteuil en carton ? Au début on se dit que ça ne résistera pas sous votre poids. Alors, on fait attention, on n'ose pas, on n'y croit pas. Eh bien, une chaise ou un fauteuil en carton peuvent supporter jusqu'à 150 kilos ! Les meubles en carton c'est la mode : résistant, écolo, confortable.

Des présentoirs en carton © Radio France - Pierre MARSAT

Les trois associés de "Cartonkit Events" l'ont bien compris : les objets en carton sont fabriqués pour des événements, des salons professionnels, des festivals (comme le festival de la bande dessinée à Angoulême). Mais l'événementiel a beaucoup souffert de la crise sanitaire. "Cartonkit Events" a souffert aussi, surtout après le premier confinement.

Des présentoirs pour le festival de la Bande Dessinée © Radio France - Pierre MARSAT

Pour répondre à cette situation compliquée par le coronavirus, les associés de "Cartonkit Events" ont décidé de fabriquer des objets en carton... contre le coronavirus ! Ce sont des protections en carton, avec une partie transparente pour que les voisins puissent se voir, qui font fureur dans les établissements scolaires (salles de classe ou de restauration), mais aussi les entreprises entre deux bureaux.

Une séparation en carton entre deux bureaux © Radio France - Pierre MARSAT

Le carton a un avantage supplémentaire : c'est la matière, juste après le cuivre, sur laquelle le coronavirus reste le moins longtemps, pas plus de 24 heures.