La nouvelle éco : des millions de capsules biosourcées de café fabriquées à Mansle en Charente

C'est un très beau marché pour la société 5MC, spécialiste de la plasturgie à Mansle en Charente. L'entreprise débute la production de capsules de café biodégradables pour un client allemand. En jeu : des centaines de millions de capsules par an.

L'entreprise 5MC n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2013, elle avait travaillé pour un concurrent de Nescafé, le Suisse Ethical Coffee. A l'époque, c'était une matière bioplastique, en compostage industriel. Cette fois, pour ce client allemand, la formulation a changé : c'est une capsule biosourcée, barrière à l'eau et à l'oxygène, et qui peut se détruire en compostage domestique.

200 millions de capsules en 2022

C'est un sacré défi pour cette entreprise charentaise d'une cinquantaine de salariés. Le client allemand distribue ses capsules de café et de thé surtout en Europe du Nord. Il accepte même que 5MC développe cette formulation et la ligne de production pour le marché français, qui est le premier marché pour les capsules de café en grande distribution, mais pas encore les solutions plus écologiques.

Jérôme Fertin, PDG de 5MC à Mansle en Charente © Radio France - Pierre MARSAT

Une première commande de 5 millions de capsules doit déjà prendre ces jours-ci la route de l'Allemagne. A terme, ce sont 80 à 100 millions de capsules qui doivent être livrées d'ici fin 2021. Et 200 millions de capsules biodégradables de café et de thé en 2022.