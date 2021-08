La nouvelle éco : des millions de pinces anti buées fabriquées dans l'Oise vendues pendant la crise sanitaire

La crise sanitaire a parfois eu du bon pour nourrir l'innovation. La nouvelle éco de France Bleu Picardie vous raconte une belle success story grâce, on peut le dire, au Coronavirus. Une société basée à Saint-Paul dans l'Oise, SMG, a inventé des pinces baptisées "Pinces Mi" pour tenir les masques sur le nez, anti-buées sur les lunettes. Succès de vente immédiat, plusieurs millions de pinces ont déjà été vendues ! Réécoutez ci-dessous la nouvelle éco tournée dans la société SMG.

Réécoutez la nouvelle éco chez SMG : des millions de pinces anti-buées fabriquées dans l'Oise vendues pendant la crise sanitaire Copier

Grâce au succès commercial des Pinces Mi, l'entreprise SMG a acheté de nouvelles machines (ici une poinçonneuse pour fabriquer les pinces) et veut embaucher six personnes. © Radio France - Marine Chailloux

Depuis 70 ans, la spécialité de SMG ("société de mécanique générale"), c'était plutôt la découpe de tôle et le travail de 5000 tonnes d'acier par an. Mais la crise du Covid a obligé l'entreprise à innover. Comme beaucoup, l'usine a dû se mettre à l'arrêt forcé.

Pas de produit similaire sur le marché

"Notre société a fermé ses portes deux semaines en mars 2020 puisque nos fournisseurs et nos clients s'étaient arrêtés, se souvient Louis Sitkiewiez, technico-commercial chez SMG. Nous n'avions plus réellement d'intérêt à continuer de produire. A notre reprise, le masque était obligatoire dans les sociétés. Nous portons des lunettes de sécurité et l'apparition de buée était vraiment un très gros problème pour nos salariés. Nous avions aussi des salariés qui ont tendance à avoir les mains sales avec les machines et qui relevaient leur masque qui tombait". L'entreprise a donc cherché en urgence une solution pour garantir l'hygiène et la sécurité de ses salariés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C'est le père de Louis, Gil Sitkiewiez, directeur commercial, qui a eu l'idée de concevoir la "Pince Mi", pour fixer les masques sur le nez et supprimer la buée sur les lunettes. "Au départ _j'ai cherché sur Internet s'il existait des solutions, je n'ai rien trouvé_. On a tâtonné un peu jusqu'à trouver un système que nous avons éprouvé et c'est de là qu'est née Pince Mi", se félicite Gil.

SMG commence à faire connaître son produit en faisant des dons, comme les 100 000 Pinces Mi distribuées avec les masques aux habitants du Beauvaisis ou les 50 000 pièces distribuées aux hôpitaux. A 12 euros le lot de quinze pinces, le succès commercial est immédiat et SMG passe des contrats avec la grande distribution. "Dans les premiers jours on en a vendu quelques milliers, puis rapidement on est passé à une production à plus de 100 000 pinces par semaines", se rappelle Louis Sitkiewiez.

8 millions de pinces vendues pendant la crise sanitaire

La société SMG a créé un site marchand, modernisé son usine et acheté de nouvelles machines de poinçonnages qui lui ont permis de passer de 200 pièces par jour découpées au laser à la production de 20 000 pinces par heure, avec des tailles différentes pour les adultes et pour les enfants. A ce jour elle a vendu 8 millions de pièces !

Grâce aux recettes des pinces Mi, l'entreprise de 12 000 mètres carrés a pu financer sans souci les dépenses liées au covid (achats de masques, gel...) et elle a acheté plusieurs nouvelles machines. SMG cherche désormais à recruter six personnes pour s'en occuper : des poinçonneurs, des laséristes, des plieurs, ou encore des soudeurs.