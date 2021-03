La Nouvelle éco : des œuvres d'art sur les panneaux publicitaires pour soutenir les artistes

Éloge du flou : c'est le nom de l'exposition actuellement visible dans toute la ville de Limoges. Son originalité ? Elle s'affiche sur des panneaux publicitaires, dans tous les quartiers de la ville.

Des panneaux vides et des artistes sans salle d'exposition

"C'est parti d'un constat très simple : la direction de la communication de la ville utilise l'affichage Decaux pour donner un certain nombre d'informations à la population, détaille Nathalie Couty, graphiste au service communication de la mairie de Limoges. Et parfois, en particulier en période de pandémie, nous avons quelques soucis pour animer ces supports" avec des panneaux qui restent vierge. Avec la fermeture des lieux d'expositions, le monde de la culture et les artistes plasticiens sont, eux, en grande difficulté.

La mairie de Limoges a aiguisé la curiosité des passants avec des panneaux annonçant l'exposition © Radio France - Nolwenn Quioc

Reliez les deux problématiques, vous obtiendrez le dispositif "Pause". 163 panneaux affichent depuis le 24 février six œuvres de Nicolas Gaillard et Matériel Brouilleur. L'exposition est prévue pour durer jusqu'au 17 mars, mais d'autres sont en préparation au service communication de la mairie.

De la culture sur les panneaux d'affichage publicitaire avec Nathalie Couty Copier

Une exposition accessible à tous et gratuite. "C'est quelque chose qui tient à cœur aux artistes qui participent à cette première séquence. Ces sucettes sont disséminées à travers toute la ville, ce ne sont pas que les habitants de l'hyper centre qui peuvent bénéficier de cette exposition, mais aussi les gens qui arrivent par les entrées de ville, les différents quartiers de la ville..."

Un mini-circuit a tout de même été créé en centre-ville, autour de l'opéra-théâtre pour pouvoir admirer en une fois les différentes œuvres.