La nouvelle éco : des paniers alimentaires livrés sur son lieu de travail autour d'Epinal

Ingrid et Matthias préparent les paniers le jeudi après-midi et livrent le vendredi

Elle travaille dans le domaine de la satisfaction clients. Lui, dans l'informatique. Ingrid Laurent et Matthias Ahouangnimon ont associé leurs talents et leurs envies pour créer une auto-entreprise, installée à Dogneville (Vosges) : Mon Panier au Boulot. Elle propose ses services depuis la fin de l'année dernière. Le principe ? Vous passez commande sur internet, via une application ou par téléphone et vous composez votre panier avec des fruits et légumes bio, des soupes, jus de fruits, confitures, huiles, miels, pâtes, farines, lentilles, bières. "On espère bientôt élargir la gamme", indique Ingrid Laurent.

Tous ces produits, Ingrid et Matthias se les procurent dans un rayon de 65 km autour de Dogneville et les livrent auprès de leurs clients le vendredi à Epinal et sa périphérie (Chantraine, Golbey, Thaon, Arches et bientôt Rambervillers). "On s'est rendu compte que les clients avaient à cœur de consommer local, de manger des fruits et des légumes. Mais ils n'avaient pas toujours le temps ou leur organisation ne leur permettait pas toujours de pouvoir consommer comme ils le souhaitaient", souligne Ingrid Laurent.

"Mettre en valeur les producteurs"

Le site internet est ouvert du mardi matin au jeudi midi. "On ferme ensuite le site, ça nous permet de préparer toutes les commandes, d'aller chercher les fruits et légumes bios pour l'essentiel et de composer les paniers. Puis de les livrer le vendredi", explique Ingrid. "On a vraiment envie de mettre en valeur les producteurs, d'autant plus dans la conjoncture actuelle. Ils n'ont pas toujours la possibilité de mettre en avant leurs produits. Notre volonté, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible facilement tous ces produits-là aux consommateurs."

Une vingtaine de paniers sont ainsi livrés chaque semaine. Un forfait de 2€ est ajouté à la commande pour la préparation et la livraison. Ingrid et Laurent proposent aussi à leurs clients d'arrondir la somme à l'euro supérieur et de verser la différence à des associations comme Les Restos du Cœur. Ils espèrent que leur projet "de cœur" prenne de l'ampleur et devienne à terme leur activité unique.

