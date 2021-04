La Nouvelle Eco : des paniers bio et locaux pour les personnes en précarité alimentaire dans la Somme

Le dispositif P.A.N.I.E.R.S. (Pour l’Accès à une Nourriture Inclusive, Écologique, Régionale et Solidaire) va prochainement lancer une distribution des paniers de produits bio et locaux à moindre prix aux personnes en situation de précarité alimentaire dans la Somme.

Permettre l’accès à des produits bio et locaux aux personnes en situation de précarité alimentaire, (préalablement identifiées par les centres sociaux, les Maisons pour tous et des espaces de vie santé) et les accompagner au changement d’habitudes alimentaires au travers d’ateliers de sensibilisation (techniques culinaires, équilibres alimentaires, lectures d’étiquettes…) et de formations : c’est l’objectif commun poursuivi par Bio en Hauts-de-France, le Réseau des AMAP Hauts-de-France et les Jardins de Cocagne Hauts-de-France, à l’initiative du dispositif P.A.N.I.E.R.S.

Pour déployer ce dispositif, une cagnotte en ligne a été lancée. Les particuliers ont en effet la possibilité de financer un ou plusieurs paniers (5 € = 1 panier moyen, 20 € = 4 paniers moyens, 100 € = 20 paniers moyens), ponctuellement ou mensuellement. Les entreprises peuvent elles aussi y contribuer