La nouvelle éco à Toulouse : des panneaux photovoltaïques pour faire "30 à 50% d'économies sur la facture"

La coopérative Tousolar, basée à Fonbeauzard a vu le jour en février 2022. Guillaume Lamiaud, le PDG de cette Scic, Société Coopérative d’Intérêt Collectif a lancé ce projet en 2021, avant d'être rejoint par 12 associés, qui peuvent ensemble décider de la stratégie et des réinjections des bénéfices. Tousolar propose une solution photovoltaïque d'autoconsommation et en favorisant le Made In France et le bas carbone. Guillaume Lamiaud explique qu'il veut que ses clients "aient un impact sur le social et l'environnemental. On veut favoriser le made in France et les accompagner du début à la fin ; on va jusqu'au suivi dix ans après l'installation."

Des panneaux assemblés en France

Les panneaux ne sont pas produits en France mais assemblés chez Voltech en Alsace et Systovi à Nantes. "A la question combien ça coûte, et bien ca dépend ? C'est dimensionné en fonction de l'installation. On est dans les moyennes des prix du marché", explique Guillaume Lamiaud. Mais l'idée est de faire des économies : "On permet aux clients de challenger leur sobriété, d'adapter leur consommation. On est sur une économie de 30 à 50% sur leur facture et c'est au client d'optimiser." Tousolar veut s'étendre en Ariège et dans l'Aude mais en limitant les déplacements à 1h autour de Toulouse, pour justement ne pas créer d'impact négatif sur la planète avec les transports.

