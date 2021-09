La Nouvelle Eco : des parkings partagés à prix discount près de l'aéroport de Bordeaux Mérignac

Une facture de stationnement jusqu'à 80% moins chère par rapport aux parkings officiels de l'aéroport ou à un stationnement dans la rue: c'est la promesse que vous fait la société Zenpark, qui vient de s'implanter à Mérignac et vous propose ses 4 parkings partagés.

Un outil de mise en relation

Les fondateurs de cette entreprise créée en 2013 sont partis d'un constat très simple: dans cette zone de l'aéroport de Mérignac se trouvent beaucoup de places de parkings privées non utilisées: par exemple dans les hôtels, les entreprises ou les immeubles. Dans le même temps, beaucoup de voitures tournent dans ces secteurs à la recherche désespérée d'une place, pour quelques heures, quelques jours ou plus. La société Zenpark a donc eu l'idée de les même en relation en créant le concept de parking partagé. Un concept qui s'implante à Bordeaux, mais qui existe déjà dans plus de 200 villes en France et en Belgique.

Les avantages sont multiples selon l'entreprise:

- des places de parkings beaucoup moins chères

- la possibilité pour les propriétaires de ces places de les rentabiliser encore plus grâce à un revenu d'appoint

- la performance écologique: "Avec ce système vous arrêtez de tourner en rond pendant des heures pour vous garer. Ce qui fait moins de co2 rejeté dans l'air et moins de voitures sur la route" explique William Rosenfeld, l'un des 4 co-fondateurs.

Comment localiser les places libres?

Grâce à une application innovante qui permet à la fois de localiser ces places, de les réserver et de payer en ligne. Comptez pour les moins chères 7 euros par jour et 30 euros par semaine, avec en plus un système de navette inclus pour vous amener jusqu'à votre terminal.

Enfin Zenpark a également mis au point une innovation technologique, puisque l'appli vous permet en un clic d'ouvrir les barrières de ces parkings ou de ses résidences, grâce à des capteurs qui ont été installés sur place. Vous n'avez besoin d'aucun bip, ni d'aucune aide pour rentrer et sortir. Pensez juste à avoir assez de batterie dans votre téléphone!

