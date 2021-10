La Nouvelle éco : des pâtes artisanales, 100% mayennaises, cartonnent à Épineux-le-Seguin

Tous les matins sur France Bleu Mayenne, "la Nouvelle éco" offre un coup de projecteur sur l'actualité économique en Mayenne, sur le savoir-faire de nos entreprises et de nos artisans. À Épineux-le-Seguin, dans le sud-est du département, l'EARL Sequoia fabrique plusieurs tonnes de pâtes artisanales par an. Elles sont natures ou aux herbes et produites en assez grande quantité : 325 kilos sortent du séchoir de la ferme Séquoia chaque semaine.

À la base Karine Poirier et son mari travaillaient davantage la volaille, le canard. Disposant de plusieurs hectares de blés, le couple d'agriculteur a décidé de se diversifier. "Nous cultivons nos céréales en agriculture raisonnée et on s'est aperçu qu'on avait une qualité de céréales qui était intéressante. Donc on s'est dit : "qu'est ce qu'on peut faire avec nos céréales?" On avait le choix de faire du pain ou des pâtes. Nous sommes plutôt sur un produit sec" explique l'agricultrice.

Sequoia produit six formes de pâtes différentes et a embauché un salarié à temps plein en janvier. "On commence le lundi matin à 4 heures pour pouvoir finir vers 13 heures en fonction des formes de pâtes. Ensuite on va les mettre à sécher pendant 19 heures. Notre séchoir travaille à basse température de façon à garder un maximum de valeur nutritionnelle de la céréale" poursuit Karine Poirier. Ses produits sont vendus en majeure partie à la restauration et en vrac aussi sur les marchés mayennais mais aussi dans la Sarthe.