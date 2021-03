La nouvelle éco : des "plombiers" formés à Rivesaltes pour installer la fibre dans le département

Ce sont de drôles de plombiers. Pas tout à fait plombiers, donc, mais "ces jeunes techniciens feront la même chose que des plombiers, sur les infrastructures optiques". Le fondateur de l'école, Florian Du Boÿs, est issu du secteur des télécoms. L'école de Rivesaltes est la dix-huitième en France. "Ce sont des jeunes issus de la mission locale ou bénéficiaires du RSA", explique-t-il. La formation dure près de quatre mois, en alternance entre le centre de formation et leur entreprise. Une douzaine de jeunes sont formés à Rivesaltes depuis février pour devenir techniciens fibre, professionnels du haut débit.

70% d'insertion professionnelle

Pour le moment, les autres Ecoles des Plombiers du numérique en France observent un taux d'insertion d'environ 70%. "L'objectif, c'est d'augmenter l'employabilité de ces jeunes, selon le fondateur. Nous sommes contents de ce taux d'insertion, pour l'instant, parce que ce sont des jeunes éloignés de l'emploi."

Parmi le premier groupe formé en ce début d'année à Rivesaltes, il y a Damien, Malco et Samir. Ils ont entre 19 et 25 ans et ont déjà travaillé dans l'alimentaire, dans les espaces verts. Samir, par exemple, a obtenu un bac professionnel carrosserie. Certains ont eu du mal à trouver du travail. "On sait qu'il y a de l'emploi dans la fibre optique donc c'est motivant", reconnaît Samir.

La formation est financée, entre autres, par le fondateur mais également par la région Occitanie et le département des Pyrénées-Orientales. La prochaine session de formation devrait commencer en avril, avec un nouveau groupe d'une dizaine de jeunes.