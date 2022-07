La Nouvelle éco : des PME inquiètes sur le calendrier de la ZFE à Grenoble

Qu'est ce que cette nouvelle étape change pour vous et quelles sont vos craintes?

Paul David, référent "ZFE" pour la CPME 38 et la CCI de Grenoble - Une bonne partie du parc de véhicules utilitaires, que ce soit des véhicules de 3,5 tonnes ou des poids-lourds vont être arrêtés administrativement parlant. Heureusement on sait qu'il y a une phase de tolérance de la part des autorités. Ceci étant, cette phase de tolérance est uniquement déclarative...

Tous les professionnels n’ont pas pu se mettre à jour?

Il y a bien entendu du retard puisqu'on est dans une situation industrielle complètement inédite: depuis la sortie du Covid, il y a une désorganisation industrielle majeure et les fabricants de véhicules, que ce soit des véhicules 3,5 tonnes comme des poids-lourds, sont dans l’incapacité d’annoncer des délais (de livraison, ndlr). Et quand ils annoncent des délais ils sont dans l’incapacité d’annoncer des prix... Donc imaginez quand vous avez un véhicule qui marche bien, qui a encore plusieurs années de vie, et puis qu’on vous dit: 'ben il faut le changer'. Mais on sait pas où l’acheter, on ne sait pas quand est-ce qu’on sera livré, et on ne sait pas à quel prix on l’aura!

Et à partir de 2025, d’après ce qui est prévu actuellement, pour les véhicules professionnels seuls les Crit'Air 1 pourront continuer à circuler dans la ZFE.

Oui on a un couperet vraiment terrible qui nous attend en 2025, et c'est presque mettre la tête du monde économique sur le billot avec cette mesure puisqu'on ne sait pas comment on va financer, et comment on va s'organiser pour répondre à toutes ces considérations. Pour prendre un exemple: vous achetez un 26 tonnes maintenant - c'est un camion courant dans le BTP. Vous le payez, selon son équipement carrosserie, au moins 150.000€ (on l'achetait il y a encore un an pour 130.000€, donc une inflation gigantesque!). Et on nous: dit 'bah vous aurez l’obligation de rouler avec autre chose en 2025'. C’est pour le monde industriel aussi énormément de questions, c’est-à-dire comment on va se faire livrer du matériel qui arrive de l’étranger comme des grandes usines ; je pense à Caterpillar qui est un employeur considérable pour la vie grenobloise.

Que demandez-vous aujourd'hui?

On demande un décalage de cette mesure prévue en 2025, avec un report en 2032.

