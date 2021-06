La nouvelle éco : des portes ouvertes pour un nouvel avenir à l'Afpa de Chevigny-Saint-Sauveur

On a du travail à vous proposer dans le secteur de la restauration et du bâtiment.C'est le message de l'AFPA, L"Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ouvre ses portes au public ce jeudi 3 juin à Chevigny-Saint-Sauveur dans l'agglomération dijonnaise.

L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (APFA) organise ce jeudi 3 avril, sa première journée "portes ouvertes au public" de l'année à Chevigny-Saint-Sauveur. Les visiteurs pourront découvrir de nombreux métiers et s’informer sur les offres de formation disponibles dans les secteurs qui recrutent. Les personnes en quête de qualification, d’un nouveau projet professionnel, d’un contrat en alternance, ont l’opportunité de rencontrer des stagiaires et des formateurs et obtenir toutes les informations pratiques pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé !

On peut s'inscrire dés maintenant pour des formations de 5 a 12 mois dans des métiers qui cherchent de nouveaux employés. D'ailleurs la crise sanitaire incite des personnes à se reconvertir. Qui pousse la porte ? Anne Garnier, chargée des recrutements à l'AFPA de Chevigny Saint Sauveur détaille ces nouveaux profils.

Cette sortie de confinement est particulière ? Vous constatez de nouvelles tendances ?

C'est vrai qu'on voit pas mal de personnes qui sont sur des projets de reconversion suite à la crise sanitaire, notamment dans le secteur de la restauration. Ce sont des gens qui ont mis à profit cette longue période sans activité pour se reconvertir et d'autres personnes sur de la reconversion obligatoire puisqu'il y a des sociétés qui ont connu des difficultés comme le secteur du tourisme.

Faut-il un diplôme minimum pour postuler chez vous ?

On accueille à partir de tout niveau. En fait, on va prendre en compte le niveau des candidats en fonction du niveau demandé pour certaines formations. Donc, ça c'est justement le rôle du conseiller en formation. Les prérequis de base sont vraiment de savoir lire, écrire et compter. Mais on accueille tous types de public évidemment.

On peut venir à n'importe quel âge à l'Afpa ?

Complètement ! Tout âge est accepté à partir de 17 ans, en sortant du système scolaire et il n'y a pas d'âge limite. On peut se reconvertir tout le temps et jusqu'à l'âge que l'on souhaite.

Aujourd'hui, c'est le secteur de la restauration qui est demandeur ?

Tout à fait. Les médias nous le répète tout comme les professionnels du métier. Il y a beaucoup de besoin de main d'oeuvre en tant que serveur et cuisinier. Il y a une réelle opportunité d'emploi en sortant de formation. Sachant qu'en plus toutes les formations que nous proposons comportent des périodes d'application en entreprise. On est formé sur les plateaux techniques de l'Afpa et on valide ensuite ses acquis en situation réelle en entreprise. Donc une entreprise qui recrute aura automatiquement vu le candidat en action et pour les secteurs en tension, il y aura automatiquement un emploi derrière.

Si on est retenu, les formations débutent à quel moment et peut-on travailler dès cet été ?

On peut avoir des formations qui démarrent très prochainement. C'est le cas des serveurs, là on vient de démarrer des formations dans le secteur du bâtiment. On aura des entrées dès le début de l'automne. On peut rentrer en formation très rapidement.

Anne Garnier, chargée des recrutements à l'AFPA de Chevigny Saint Sauveur Copier

Le programme de la journée

Matin

• L'alternance à l'Afpa : 09:00 à 10:00

• Reconversion - Je veux changer de métier : 10:00 à 11:00

• Découvrez la formation Négociateur Technico-Commercial : 10:00 à 11:00

• Découvrez le centre de Vesoul et ses formations : 10:00 à 10:30

• Découvrez la formation d'Installateur.trice de Réseaux de Télécommunications : 10:30 à 11:00

• Les métiers de l'automobile : 11:00 à 11:30

• Découvrez l'offre de formation des centres Afpa de Besançon et Lons-le-Saunier : 11:00 à 12:00

• Le Compte Personnel de Formation (CPF) : 11:00 à 12:00

Après-midi

• Découvrez le centre de Vesoul et ses formations : 14:00 à 14:30

• Aborder sa reconversion avec le Bilan de Compétences : 14:00 à 15:00

• Le CPF : activer son compte, y reporter ses droits DIF et rechercher une formation : 14:00 à 15:00

• Les métiers du bois - des métiers d'avenir : 14:30 à 15:00

Pour cette première édition 2021, il est possible de compléter la visite dans le centre Afpa par des webinaires qui se dérouleront sur toute la journée.

Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) co-anime avec l’Afpa 2 des 12 les webinaires prévus : « Reconversion – je veux changer de métier » et « Le Compte Personnel de Formation (CPF) ».

Les inscriptions et les connexions aux webinaires se font via le site dédié