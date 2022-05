La Nouvelle Éco : des potagers urbains pour les entreprises grenobloises

Depuis un an, Nathalie Robin crée et gère des potagers urbains à travers son entreprise Fraise et Ciboulette. Une manière pour cette Seyssinoise de pratiquer l'agriculture sans les risques inhérents au métier, et qui améliore la vie des entreprises, assure-t-elle.

Après une carrière dans la logistique, Nathalie Robin a créé en 2021 Fraise et Ciboulette. A travers cette entreprise, elle crée et gère des potagers urbains, essentiellement au sein d'entreprises de Grenoble et des environs. Pour elle c'est un moyen de pratiquer l'agriculture sans les risques financiers inhérents. Pour les entreprises, c'est un moyen de remplir les engagements en matière de développement durable, mais aussi d'améliorer le bien-être des salariés, assure-t-elle.

Vous avez créé il y a un an maintenant Fraise et Ciboulette avec laquelle vous créez et gérez des potagers urbains. Concrètement, comment est ce que ça marche ?

Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'utiliser les espaces qui sont peu ou pas utilisé à bon escient, comme des pelouses ou des terrasses vides, et d'installer des potagers en pleine terre ou hors sol afin de ramener de la biodiversité dans ces endroits-là, mais aussi de penser au bien-être des salariés et leur amener une activité qui peut être aussi réconfortante, décontractée et surtout fédératrice.

C'est ça parce que c'est une activité qui se concentre surtout au niveau des entreprises ?

Oui, principalement. On va dire que ça représente 80 % de ma clientèle. Après, j'ai aussi 20 % d'autres lieux de vie qui peuvent être des centres pour handicapés, des maisons de retraite. Mais concrètement, 80 % de mes clients sont sur l'agglomération grenobloise et représentent donc des entreprises. Ça peut être des entreprises de services, des TPE, PME, mais aussi des pharmacies, par exemple, des restaurants... Donc c'est assez vaste comme secteur.

Pour les entreprises, il y a plusieurs avantages déjà d'un point de vue de leurs engagements.

Oui, tout à fait. En fait, mettre un potager urbain va permettre à ces entreprises de faire une action en faveur de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Parce que là, on est tout de suite dans du concret. On a une pelouse qui ne sert pas à grand chose et qui est souvent tondue bien trop tôt aussi pour que la biodiversité puisse par exemple nourrir les abeilles. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir une pelouse tout le temps à coupée à ras, je préfère qu'on utilise mes services pour utiliser cette terre comme une terre nourricière où on va venir planter des fruits et des légumes. Donc on va aussi pouvoir amener des fleurs comestibles ou d'autres fleurs qui vont permettre en fait en association, de protéger les fruits et les légumes que l'on a plantés et en même temps ramener des pollinisateurs qui pour nous seront gagnants parce qu'ils viendront fructifier toutes nos belles plantes.

Vous avancez aussi un rôle sur la cohésion des équipes ?

Oui, tout à fait. Ça, c'est prouvé qu'une activité comme ça fédère tout de suite un groupe. L'avantage, c'est que les employés vont s'approprier un espace de leur entreprise, donc ils vont vraiment en ressentir un attachement plus fort à leur société. Ils vont aussi se mélanger entre différents services, entre différents niveaux hiérarchiques. Et derrière un tablier, finalement, on est tous un peu pareils, on ne va pas parler de travail, on va plutôt parler de "Comment on fait pour planter ça? Toi aussi tu en manges ? Tu le cuisines comment ? Ca va ouvrir vers de nouvelles discussions qui vont peut-être continuer après lors d'autres échanges. D'après les études, il est montré qu'il y a plus de bien-être au niveau des salariés. Ça a été étudié. Il y a plus de productivité aussi et -10 % d'absentéisme. Donc il y a vraiment un rôle fort de la végétalisation qui a du sens dans les entreprises.

Aujourd'hui, en terme de chiffres, qu'est ce que ça représente votre activité ?

Comme vous l'avez dit, c'est une activité qui est naissante puisque ça a été créé en 2021. Donc là, pour l'instant, je suis encore seule dans la structure. J'ai à peu près entre six et huit potagers dont je m'occupe. Le but, bien sûr, c'est de continuer à croître et d'en avoir plus, notamment en installation là sur l'automne 2022. Puis après, on va aller lancer à fond pour le printemps 2023. En terme de chiffre d'affaires, on n'est pas encore totalement aux objectifs, mais on les atteint doucement. On arrive à pérenniser l'activité, mais je suis encore à la recherche de nouveaux projets.

Cette activité justement, Fraise et ciboulette, c'est une reconversion pour vous, vous ne vous destiniez pas ça au départ...

Mon premier diplôme et mes études m'ont amené vers la direction des achats et tout ce qui était chaîne logistique. Finalement un parcours qui a été intéressant mais trop vite, j'étais en quête de sens. Je crois comme la plupart, j'ai tout reposé à plat. Effectivement, c'était plutôt l'agriculture qui répondait au mieux avec mes attentes et mes contraintes. Au départ, c'était vraiment une installation en maraîchage ou en apiculture, parce que pour moi, produire de la nourriture, c'était quelque chose qui faisait vraiment fortement sens. Et c'était un métier qui était vraiment idéalisé, qui était très noble pour moi, de me dire je produis de la nourriture pour des gens qui vont pouvoir s'alimenter correctement, localement, à côté de chez moi. Après, j'ai tout bien posé sur la table et effectivement, les terrains, c'est compliqué. Dans notre région, il y a une forte pression immobilière. Maintenant, il y a beaucoup de communes qui font des efforts pour détacher des terrains et les attribuer à de jeunes agriculteurs. Mais après, il y a aussi toute la partie installation qui est longue, qui est difficile, plus la partie risques météorologique. Et de se dire que tout son salaire repose uniquement sur la production qui elle-même repose sur des incidents météorologiques... C'est quand même assez stressant. Et pour être très honnête, je n'étais pas sûre d'avoir les épaules pour me relever à chaque fois d'un épisode d'orages ou d'un épisode de grêle et de sécheresse.

Et donc, effectivement, ce modèle de potager urbain, notamment sur les sites des entreprises, ça permettait de répondre à toutes ces difficultés là ?

Oui, tout à fait, parce que je n'ai plus besoin de terrain, vu que je vais chez les autres et j'utilise le terrain des autres. Finalement, là, on est plus sur une rémunération de l'animation, de l'installation. C'est plus en fait une gestion de projets, et puis ma bonne humeur. Et la production, bien sûr qu'elle est importante, mais on va dire que c'est la cerise sur le gâteau et ça réconforte tout le monde de pouvoir manger ce qu'on a produit. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas à 100 % de ce qui va nous nourrir.