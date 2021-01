La nouvelle éco : des produits de nettoyage à base d'huile de friture sur l’île d'Oléron

C'est une évolution dans le combat que mène depuis près de 14 ans l'association oléronaise "Roule ma frite" (RMF 17) pour le recyclage de l'huile de friture. Après avoir tenté, en vain, de faire évoluer la législation pour qu'elle soit utilisée comme carburant, elle se lance dans la distribution et la fabrication de produits de nettoyage pour les coques de bateaux, ou la restauration toujours à base d'huile de friture.

Elle distribuera à partir du mois de mars 2021 les produits conçus, après deux ans de recherche et développement par l'entreprise Centrale Corse Bio (CCB), acteur engagé comme elle dans la transition écologique et l'économie circulaire. L'objectif à moyen ou long terme est de fabriquer ces produits, avec des contrats de licence, à partir des huiles qu'elle récolte aujourd'hui auprès de 337 restaurateurs (sur l'ile d'Oléron, Marennes, Rochefort et Royan).

grâce aux frites que vous mangez à midi, je vais pouvoir nettoyer ma cuisine - Patrick Rosset, président de Roule ma frite 17

Ce qui nous intéresse, explique son président Patrick Rosset, "c'est que les restaurateurs puissent dire à leurs clients : grâce aux frites que vous mangez à midi, je vais pouvoir nettoyer ma cuisine, ou vous pourrez nettoyer la coque de votre bateau". L'association travaille avec l'Eigsi, l'école d'ingénieur de La Rochelle pour fabriquer un esthérificateur, pour fabriquer ces produits sur l’Île d'Oléron.

"On est en train de se positionner sur de l'économie verte" précise Patrick Rosset. L'association souhaite devenir prestataire de service dans le recyclage de toutes sortes de produits (huiles, bouchons etc).