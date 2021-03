La nouvelle éco : Des projets d'agrandissement pour la bière Maddam à Chablis

Malgré les ventes en légère baisse l'an dernier à cause de la crise sanitaire, la brasserie Maddam à Chablis (Yonne) a des projets d'agrandissement. Alexis Madelin est l'un des co-gérants.

La brasserie Maddam s'agrandit. Une partie des travaux se terminent bientôt, d'autres débuteront en mai. Ça veut dire que vous êtes optimiste malgré la crise sanitaire ?

Nous essayons de rester positifs pendant cette période délicate pour les marchés de la bière. En tout cas, nous sommes très contents que les travaux se terminent bientôt.

De quelle manière la crise sanitaire a impacté votre activité l'an passé ?

Principalement auprès des restaurants et des bars fermés à cause de la crise sanitaire, parce que ce sont des lieux de consommation de bières. Ces endroits permettent aux gens de découvrir nos bières et ensuite ils peuvent aller les acheter dans les boutiques. Donc c'est vrai qu'avec la fermeture des restaurants et cafés nous avons perdu un maillon de la chaine très important.

Quels sont vos projets d'agrandissement ?

Dans nos nouveaux locaux, il y aura une nouvelle unité avec une salle de brassage plus grande qui nous permettra de tripler les quantités de bières produites. Ensuite nous allons avoir un nouvel espace d’accueil du public avec un bar et une boutique. Nous allons créer un espace atelier de dégustation avec aussi un espace plus vaste pour recevoir des groupes et faire des présentations de notre métier.

C'est important pour vous de vous diversifier ?

Oui, car la bière est un milieu dynamique et convivial et nous aimons beaucoup partager, cela fait partie de notre métier. C'est un moment d'échange important pour nous aussi d'avoir ce contact avec la clientèle.