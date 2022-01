La nouvelle éco : des Rémois lancent une entreprise de Team Building en jeux vidéo

À peine sortis d'école et déjà entrepreneurs ! Julie Kerurien et Louis Gandon viennent de lancer leur propre société : Business2Gaming. Ces deux anciens étudiants de l'école de commerce rémoise Néoma proposent aux entreprises des activités de Team Building, des stages de cohésion d'équipe. Particularité : les salariés utilisent des jeux vidéo dans ces sessions.

L'idée est partie de deux constats : "Pendant le deuxième confinement, à partir de novembre 2020, on s'est aperçu que les salariés éprouvaient de la détresse face au télétravail, développe Louis Gandon. C'était difficile de ne pas avoir de relations avec ses collègues. Et puis on voulait mettre en avant les jeux vidéo, car ils sont souvent vus de manière péjorative. Les jeux vidéo peuvent avoir une dimension pédagogique."

Gartic Phone et Age Of Empires

Les deux jeunes entrepreneurs mettent en place des sessions ponctuelles, d'environ une heure, mais aussi des activités sur le plus long terme : "Les salariés jouent à des jeux comme Gartic Phone, l'équivalent du jeu du téléphone sans fil en ligne, souligne Louis Gandon. Et au fur et à mesure des sessions on peut aller sur des jeux de stratégie comme Age Of Empires. L'idée, c'est de recréer de la cohésion d'équipe, c'est primordial dans une entreprise."

Accompagnés depuis avril 2021 par l'incubateur de Neoma Reims, chargé d'aider et conseiller les jeunes entrepreneurs, Julie et Louis voient Business2Gaming grandir de jour en jour. Aujourd'hui, une société parisienne a déjà fait appel aux services des deux ex-étudiants : "Ça s'est très bien passé, conclut Louis Gandon. On est en phase de négociation avec quatre autres entreprises."