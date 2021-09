La nouvelle éco : retards d'approvisionnement et hausse des prix de 3% pour le groupe isérois King Jouet

France Bleu Isère : On annonce pour Noël des difficultés d'approvisionnements, des retards, voire même des ruptures de stocks de jouets. Qu'en est-il pour votre entreprise ?

Philippe Gueydon : Clairement, aujourd'hui, on peut imaginer qu'on aura une fin d'année un peu chaotique. On va tout faire pour limiter les problèmes. Mais on voit en effet déjà sur la filière des approvisionnements qui sont un peu tendus, des manques de marchandises. Et on peut imaginer que d'ici Noël, la problématique continue.

Comment l'expliquez-vous ?

C'est lié principalement à la crise sanitaire qu'on vient de vivre avec des "stop and go". Je pense qu'il y a eu beaucoup de filières qui ont réduit leurs approvisionnements sur une période, qui les ont repris ensuite. Qui aujourd'hui, les accélère. On voit certaines, certains intervenants qui font des stocks supérieurs à ce qu'ils font habituellement. Donc, tout ça crée un besoin supplémentaire. Et puis, qu'est ce qui est aussi très structurant, c'est la problématique des containers(à cause de la pénurie d'aluminium qui compose les containers, NDLR). Le jouet en bonne partie, malheureusement, est fabriqué en Asie. Et on a un vrai sujet sur un manque de containers. Et le tout amène un risque, limité. Il y aura des jouets sous le sapin ! Mais il y a potentiellement plus de produits manquants, de ruptures, notamment sur le mois de décembre que les années précédentes.

Concrètement, c'est en ce moment que vous vous faites normalement livrer pour Noël, et tout n'est pas arrivé cette année ?

Dans le jouet, notre cycle d'approvisionnement fait que le gros de nos marchandises arrive sur juillet, août, septembre et octobre. Alors, ça arrive malgré tout. Notre niveau de stocks, date à date, est quand même assez comparable à celui de l'an dernier. Mais quand on regarde qualitativement, on a un niveau de rupture, pour donner un chiffre aux alentours de 20%. Des références, donc des jouets qui devraient arriver à date n'arrivent pas à date et arrivent avec un peu de retard, 15 jours, trois semaines, un mois. Et bien sûr qu'il faut arriver à accélérer le rythme de réception de marchandises.

Les problèmes d'approvisionnement concernent surtout certains jouets, notamment les jouets électroniques ?

Toute la filière est concernée, mais je pense que c'est au delà de la filière. Beaucoup de secteurs ont la même problématique, mais plus spécifiquement le jouet. En effet, les jouets avec des composants électroniques sont plus largement impactés parce qu'il y a, à la fois la problématique "matière première du plastique". Et là, ça concerne une bonne partie des offres produits. Et puis, on a pas mal de jouets aujourd'hui qui ont un peu.. beaucoup de composants électroniques. Ça peut être pour faire une petite cuisine pour les enfants, les jouets d'imitation. Il y a une petite composante qui fait le bruit, qui imite l'eau, qui bouge dans la casserole. Ce n'est pas grand chose en soi. Mais cette composante est actuellement en rupture et du coup, le fabricant ne veut pas livrer sa cuisine. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. En effet, les produits avec l'électronique sont plus touchés que ceux qui n'en ont pas.

Il y aura un effet sur les prix ?

Lorsque l'on est sur des problématiques de rareté des matières premières, il y a un peu de spéculation de la part des fournisseurs de matières premières. J'expliquais aussi que les containers sont plus rares que les années précédentes. Il y a un manque au niveau mondial et donc les prix augmentent dans des proportions importantes. Le tout va avoir un impact sur les prix. Aujourd'hui, on peut l'estimer aux alentours de 3%. Certains parlent de 5%. Sachez que King Jouet va tout faire pour limiter l'impact. Ce sera plutôt 3%. Pour mettre les choses en perspective, le prix moyen d'un jouet annuel, c'est 30 euros, dont 3% pour cent, c'est à peu près 1 euro. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas ça qui va mettre à mal le budget des Français sur la fin d'année.