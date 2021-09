La Nouvelle éco : des robots serveurs dans un restaurant de Longueau

Depuis le début du mois de juillet, trois robots servent et débarrassent des plats et des boissons au milieu d’un restaurant proche de la zone commerciale de Glisy.

Une histoire de robots qui débarquent dans un restaurant à côté d’Amiens ! Précisément "au Royal Longueau", et son restaurant-buffet asiatique près du centre commercial Amiens-Glisy. Depuis le début du mois de juillet, 3 robots amènent des boissons et débarrassent les plats, pour aider les serveurs.

Des robots commandés par des QR code et des écrans tactiles

Installés à côté du bar ou du buffet, les 3 machines déambulent en suivant un circuit précis, avec des QR code disposés dans tout le restaurant. D’une hauteur d’un mètre environ, les robots sont commandés par les serveurs et le patron du restaurant, via des écrans tactiles sur chaque machine. Chaque robot est équipé de trois espaces pour poser les plateaux.

Les robots transportent seulement les assiettes et les couverts, les serveurs sont là pour faire le service © Radio France - Alexandre Lepère

“Ces robots nous aident pour servir les boissons, débarrasser les tables avec nous. Il n’a pas de bras donc il ne peut pas tout servir” précise “Den-Din” une serveuse du restaurant.

Des robots qui peuvent aussi parler, “une révolution” positive par exemple selon Cathy, une cliente du restaurant. “Le robot n’est pas agressif, il est représenté avec une tête de chat” souligne Elie 11 ans, venu manger avec sa mère, pas intimidé par le robot. “Pratique contre le covid et pour les gestes barrières” selon Laurent, un autre client, les robots sont discrets et ne viennent qu’au début ou à la fin du repas, après le buffet.

71 200 euros les trois robots !

“Ces robots sont beaux mais il ne faut pas que ça supprime des emplois” s’inquiète Valentin, qui mange également à côté des robots serveurs. “Le samedi soir c'est plus compliqué pour les robots de circuler, ils se rentrent dedans. On voit les limites de la machine” ajoute le client. Et en cas de problème, on peut appuyer sur le bouton stop situé au sommet des robots.

Les robots sont équipés de plusieurs espaces pour les plateaux et d'un écran tactile © Radio France - Alexandre Lepère

Des robots avec un coût : 71 200 euros pour les trois machines. Mais Hu Renke, le patron du restaurant précise ”travailler avec le même nombre de serveurs qu’avant !” Les robots sont rechargés en moyenne tous les deux services.