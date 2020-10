La nouvelle éco : des sacs de luxe avec des chambre à air de tracteur

Elle récupère des chambres à air de tracteurs pour en faire des sacs de luxe. L'idée a germé dans les esprits de deux jeunes mayennais Pauline Côme et Clément Leboullenger. C'est le produit phare de leur toute nouvelle marque de maroquinerie responsable et locale lancée il y a deux semaines.

La période de confinement , décisive dans la naissance d' "Atelier Verde"

Pendant le confinement, Pauline Côme, la styliste du groupe arrête de travailler. Resurgit alors ce projet qu'elle mûrit depuis 4 ans, lancer sa propre marque de maroquinerie. Ce sont les balbutiements d' "Atelier Verde". Elle travaille alors sur le prototype du sac à main "Paulette", son propre surnom. Le confinement, une aubaine pour Pauline. "Ça m'a permis d'aller à fond sur ce projet [...] puisque c'est un peu révéler une partie de soi je n'avais pas envie de le faire avant et là je me suis dit que c'était le moment !"

Une façon aussi pour cette fille d'agriculteurs de valoriser ce secteur. "Aujourd’hui, l'agriculture est parfois dévalorisée et on s'est tous rendus compte avec le confinement que c'était essentiel et qu'il fallait revenir à des choses essentielles. Donc tout s'est concrétisé à ce moment-là."

La chambre à air de tracteur, une matière "malléable" pleine de ressources

La styliste du duo, Pauline Côme nous explique pourquoi elle a choisi de travailler cette matière ... Elle qui est aussi fille d'agriculteurs. "La matière, je l'ai trouvée dans la ferme familiale et ensuite pendant ma formation en Arts appliqués on nous a demandé de trouver une matière et d'en faire complètement autre chose donc je la tricotais. Ça fait 5 ans à peu près donc je l'ai gravée au laser et ensuite avec différentes collaborations j'en ai fait de vrais produits avec des [artisans] en maroquinerie."

Les chambres à air de vélo sont déjà utilisées par exemple pour des sacs et dans la maroquinerie. Mais la spécificité de la chambre à air de tracteur c'est déjà sa surface, plus grande. Et pour Pauline Côme, cette matière est aussi plus ludique et intéressante à travailler. "Les plus petites surfaces, il faut faire plus de coutures et d'assemblage, etc. Et cette matière est très malléable, on peut vraiment faire plein d'objets avec, la tricoter par exemple." Pauline récupère donc gratuitement ses chambres à air auprès des agriculteurs, elle les lave elle-même au crasher avant de les envoyer à un atelier de maroquinerie près de Nantes.

La nouvelle éco est à écouter en intégralité à 7h16 et 8h46. Si vous voulez acheter les "sacs à main Paulette" en chambres à air de tracteurs rendrez-vous sur atelierverde.fr. Ils sont à prix réduits 170 euros jusqu'au 31 octobre, avant de passer à 210 euros. Et pour soutenir cette toute nouvelle marque, allez sur la plateforme de co-financement en ligne "Ulule".