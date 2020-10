"La Nouvelle Eco" : les salariés de la jardinerie Maudet de Beaumont-sur-Sarthe en deviennent actionnaires

Jean-Pascal Maudet, le patron de Maudet diversifie ses activités et en même temps prépare son départ.

Cette entreprise familiale basée à Beaumont-sur-Sarthe existe depuis 2007. Aujourd'hui, c'est un espace de plus de 2.000 m2 avec plus de 20.000 références. Il y a tout pour le jardin mais aussi de la motoculture, du fioul, et du matériel de bricolage.

Les cinq salariés sont devenus actionnaires depuis le début du mois.

La jardinerie Maudet à Beaumont-sur-Sarthe - @Maudet capture d'écran

Cette entreprise compte plusieurs branches d'activité. Il y a les combustibles avec notamment la vente de fioul, il y a des céréales pour les agriculteurs, la motoculture, le bricolage et la jardinerie avec les graines, les plants, plus les outils de jardin. Au total, c'est une surface de 2.000 m2 avec plus de 20.000 références.

"En fait, juridiquement, c'était plus simple de séparer les branches" souligne Jean-Pascal Maudet, le patron de Maudet. "On avait déjà fait les combustibles, et en préparant la séparation entre la jardinerie et le bricolage, je me suis dit que ça serait bien d'impliquer mes collaborateurs et de préparer en même temps mon départ".

Les cinq salariés sont ainsi actionnaires depuis le début de ce mois d'octobre. Le patron Jean-Pascal Maudet a 80% des actions avec son frère et les salariés ont les 20% restants.