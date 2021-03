La nouvelle éco : des soldes d'hiver qui sauvent tout juste les apparences à Amiens

Fin des promotions ! Les soldes d’hiver 2021 se terminent ce mardi soir.

Au total, six semaines de remises pour des promotions particulières, en pleine crise sanitaire, avec le couvre-feu à 18h et un calendrier bouleversé. Les soldes d’hiver ont commencées le mercredi 20 janvier, deux semaines plus tard que la date prévue. Elles ont aussi été rallongées de deux semaines, pour s’achever donc ce mardi 2 mars.

A Amiens, les objectifs n’étaient pas élevés mais ils sont quand même atteints par exemple, avec une bonne activité jusqu’à la fin du mois de janvier selon les commerçants.

Frédéric Lobbée est le gérant de 5 magasins de prêt à porter dans le centre-ville d'Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

Des soldes pour développer un réseau de clients comme la nouvelle enseigne de prêt-à-porter Ziba, installée depuis décembre rue des Crignons à Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

Les prochaines démarques débutent en principe le mercredi 23 juin avec les soldes d'été.