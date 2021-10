La nouvelle éco : des solutions pour loger les saisonniers

France bleu Isère : Quelles sont les difficultés pour les saisonniers à se loger cet hiver ?

Antoine Fatiga : Les difficultés ne datent pas d'hier. Ça fait déjà un moment qu'on en parle. On a estimé qu'il manquait entre 30 à 40% de logements saisonniers par station. Selon les stations, ça dépend des efforts que fait la collectivité et que font aussi les employeurs pour les loger. De ce point de vue là, il y a un certain nombre de solutions à mettre en œuvre. Tout le monde les connaît, mais peu de personnes veulent les mettre en œuvre.

Quelles solutions préconisez-vous pour aider les saisonniers à se loger ?

Il y a plusieurs types de solutions. Une des premières serait d'utiliser les "lits froids" (logements peu occupés qui ne sont pas sur le marché). Il faut les réhabiliter avec de l'argent public et obliger les propriétaires à les laisser sur le marché du locatif pendant 8 ou 9 ans. Nous savons le faire en ville, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire en montagne. Nous avons aussi des stations en Isère, où des propriétaires qui veulent louer leur appartement à des saisonniers passent par une centrale de réservation. C'est ce que font très bien les CCAS, qui sont les centres communaux d'action sociale et qui mettent des logements à disposition des saisonniers. Ça permet d'avoir à la fois un garant pour la durée et un garant aussi en termes de loyer. Donc, les solutions existent. Ce qu'il faut simplement, c'est que ce problème là soit pris à bras-le-corps. Ce que l'on regrette c'est que la région, qui pourrait être un chef de file sur ces questions là, ne le soit pas puisque ça a été abandonné depuis que la présidence de la région a changé.

Quels sont les risques du mal-logement pour les saisonniers ?

Les risques sont de plusieurs ordres. Comme cela s'est passé il y a deux ans à Courchevel, c'est le risque d'incendie qui a eu lieu dans des appartements. Là, on se heurte au fait qu'un employeur n'a absolument pas mis ces logements aux normes. On a vu aussi en Haute-Savoie, il y a quelques années en arrière, des personnes qui sont décédées dans leur camping-car. Je pense que par rapport aux saisonniers, et par rapport à la difficulté qu'on va avoir cet hiver à en trouver, si on veut un tourisme de qualité, il faut aussi une qualité sociale. Et ça passe, y compris par le logement saisonnier.